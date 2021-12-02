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Tanabe: "Cidde'nin diğer cadde pistleriyle alakası yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe, bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde verdiği demeçte, Suudi Arabistan'ın diğer pistlerden çok farklı olduğunu ve hafta sonunun yoğun geçeceğini söyledi.

Tanabe: "Cidde'nin diğer cadde pistleriyle alakası yok"

Sezonun 21. yarışı bu hafta sonu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek ve yarış, Cidde'deki yeni cadde pistinde gerçekleştirilecek.

Pistin inşası daha yeni tamamlandığı için, pek çok bilinmeyen var ve Honda'dan Toyoharu Tanabe, hafta sonu öncesi verdiği demeçte pistin diğer cadde pistlerinden çok farklı olduğuna dikkat çekti.

Tanabe şöyle dedi: "Bu sezon geriye sadece iki yarış kaldı ve bu, Honda'nın spordan ayrılmasından önce sadece iki yarışı kaldığı anlamına geliyor."

"Hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğu için mücadele ettiğimiz şu dönemde, arka arkaya son çifte yarışa gidiyoruz ve bunlardan ilki, bu hafta sonu ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan GP olacak."

"Cidde Pisti, Kızıldeniz'in yanında normal caddeleri kullanıyor ve bir cadde pisti olarak tanımlanıyor. Fakat Monako ve Singapur gibi yerlerle hiçbir ortak yanı yok."

"Bu, 6.174 metre ile yılın en uzun ikinci pisti ve tipik bir cadde pisti gibi 90 derecelik virajlar yerine, yüksek hızlara çıkılan akıcı 27 viraja sahip ve tahmin edilenden çok daha yüksek bir ortalama hız var."

"Tam gaz geçilen uzun bir bölüme sahip olduğunu ve genellikle yüksek hızlara çıkıldığını görebiliyoruz fakat araçlar cuma günü piste çıktıktan pistin yüzeyi için kullanılan asfalt türü, ambiyans, pist sıcaklıkları ve düzene bağlı ortaya çıkan diğer özellikler gibi keşfedilecek çok şey olacak."

"Yeni bir yarış, mühendisler için simülasyon çalışmalarının gerçekle ne kadar uyumlu olduğunu görmeleri adına her zaman daha fazla iş gerektiği anlamına geliyor ve seanslar esnasında ayarları çok hızlı bir şekilde değiştirmeye karşı hazırlıklı olmamız gerekecek."

"Bu nedenle tıpkı iki hafta önce Katar'da olduğu gibi mühendisler adına çok yoğun bir hafta sonu olacak."

"Honda'daki herkes, kalan yarışlar için hedefimizin ne olduğunu biliyor. Hedefimize ulaşmak için iki takımımızla birlikte çok zorlayacağız."

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