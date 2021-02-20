Tanabe: "AlphaTauri ile 'daha iyi bir yıl' geçirebiliriz"

Honda 2021 sezonunun sonunda spordan çekilmeden önce, bu yıl son kez hem Red Bull hem de AlphaTauri'ye destek verecek.

Bugün AT02'nin lansmanında konuşan Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, "Bu, Honda'nın Formula 1'deki son yılı ve tıpkı Milton Keynes'te olduğu gibi Sakura'daki çalışanlarımız da sezonu en iyi şekilde bitirmekte kararlılar."

"Son derece alçakgönüllüyüz ve bu kış, Scuderia AlphaTauri ile birlikte yeni sezon için oldukça iyi hazırlandığımıza inanıyoruz. Piste çıkana kadar kadar ne kadar iyi olduğumuzdan emin olamayacağız, ancak şu ana kadarki tüm hazırlık çalışmaları sorunsuzdu." dedi.

Tanabe, geçen yıl bir galibiyete ulaşan AlphaTauri ile bu yıl daha da iyi sonuçlar alabilmelerini umut ediyor.

"Geçen yıl orta gruptaki mücadele, önceki yıllara kıyasla daha zordu ve küçük farklar, nihai sonuçlar üzerinde büyük farklar yaratabiliyor. Pierre Gasly'nin Monza'da kazandığını görmek harikaydı ve genel anlamda baktığımızda, Scuderia AlphaTauri ile birlikte harika bir yıl geçirdik."

"Ancak rakiplerimiz de gelişiyor, bu nedenle bizi mücadele anlamında büyük bir yıl daha bekliyor. Honda ve Scuderia AlphaTauri'nin birlikte çalıştığı bu üç yılda önemli bir ilerleme kaydettiğine ve bugün çok güçlü bir ekip haline geldiğimize inanıyoruz. AlphaTauri'nin desteği ve işbirliği, Honda'nın hibrit motorlar döneminde rekabetçi olabilmesi adına çok önemliydi."

"Bu yıl geçen yıla kıyasla bir adım daha atabilirsek harika olur."

Honda için bir başka önemli konu ise, genç sürücü programında yetişen Japon sürücü Yuki Tsunoda'nın F1'e attığı adım olacak.

Tsunoda'yı da değerlendiren Tanabe, "Honda destekli bir sürücünün uzun bir sürenin ardından Scuderia AlphaTauri ile beraber F1'e katılmasından ötürü çok mutluyuz."

"Japon bayrağını, Kamui Kobayashi'den tam yedi yıl sonra F1'e geri getirecek. Kendisi için yeni olan bazı durumlarla ve daha önce hiç yaşamadığı bazı zorluklarla karşılaşmasını bekliyoruz."

"Bununla beraber, hem F3'de hem de F2'de hızlı bir şekilde adapte olabildiğini ve iyi şekilde geliştiğini gösterdi. Bu yüzden F1'de hızlı bir şekilde öğreneceğini ve yarıştan yarışa gelişeceğini düşünüyorum."

"Özellikle Japonya'da kendisine çok fazla ilgi olacak ve bu onun üzerinde daha fazla baskıya neden olacak."

"Yine de F1'de, agresif tarzıyla yarışmaya devam etmesini umuyoruz. Honda onu desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacak." dedi.