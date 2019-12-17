Tamara Ecclestone'un 60 milyon euroluk mücevheri çalındı

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı, Noel tatili için Lapland'a gitmişti ancak Londra'da yer alan villası, hırsızların hedefi oldu.

Üç hırsız, günün 24 saati mevcut olan güvenliklerden kaçınmayı başararak gizlice eve girdiler ve toplamda 60 milyon euro'yu bulan mücevherleri ve eşyaları çalarak kayıplara karıştılar.

William ve Kate'in de yaşadığı "Billionaire Row" isimli Kensington bölgesinde bulunan villa, Londra'nın en güvenli bölgelerinden birisi olarak kabul görüyor ancak bu durum, hırsızları önlemeye yetmedi.

The Sun'ın haberine göre üç hırsız bahçeden içeriye girdiler. Londra polisi, soygunu doğrularken, gece 23:00'te eve polis ekiplerinin gönderildiğini duyurdular.

Polis yetkilileri olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını doğruladı.

Ecclestone'un villasında toplam 57 oda bulunuyor ve hırsızlar, yatak odasına girdiler ve buradaki kasayı açarak hem ekonomik hem de duygusal değeri olan pek çok mücevher ve eşyayı çaldılar.

Bunlar arasında babası Bernie'nin ona düğün hediyesi olarak verdiği ve toplam değeri 80 bin pound olan Cartier bileziği de bulunuyor.

Haberde, "Kasada bulunan tüm mücevherler çalındı ve bazılarının kişisel önemi vardı. Hırsızlık şoke edici çünkü Londra'nın en güvenlik bölgelerinden ve şehrin en güvenli caddelerinden birinde oldu. Bunu yapanlar 50 dakika boyunca evde kaldılar ve iki odada yer alan gizli kasaları açmak için yeterli vakitleri vardı ancak o odaları bulmak kolay değil." ifadeleri kullanıldı.