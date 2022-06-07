Tamamen iyileşen Norris, Bakü'den puanla ayrılmayı hedefliyor

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Lando Norris bademcik iltihabı nedeniyle hem İspanya hem de Monako yarışlarında zorlanmıştı fakat durumu son haftalarda iyiye gitti.

Şimdi kendisini daha iyi hisseden İngiliz pilot, artık normale döndüğünü ve Bakü'de puan almayı hedeflediğini söyledi.

Norris, şöyle dedi: "Bakü'ye gidiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Başka bir cadde pistinde yarışmak harika olacak. Geçen yılki yarış, bize her şeyin olabileceğini gösterdi."

"Yeni nesil araçların bu benzersiz pistte nasıl performans göstereceklerini görmek ilginç olacak."

"Bakü'de şimdiye kadar iki kez yarıştım ve ikisinde de puan aldım. Umarım bu olumlu ivmeyi koruyabilir ve bu yıl da takıma puanla getirebilirim."

"Yarışsız geçen hafta sonu, dinlememe ve kendimi toparlamama izin verdi. İki zor haftanın ardından gücümü geri kazandım. Sonraki yarışlarda neler yapabileceğimi görmek ilginç olacak."

Bu yıl şimdiye kadar epey zorlanan Daniel Ricciardo da iyi bir hafta sonu geçirmeyi umuyor.

"Bakü'deki pisti çok seviyorum. Bazı kendine has özellikleri var ve üç aracın yan yana geldiği ilk virajda, her zaman ilginç mücadeleler oluyor."

"Bu pistte pek çok farklı strateji seçilebiliyor fakat şampiyonanın en uzun düzlüğü sayesinde geçiş fırsatları olsa da, start pozisyonunuz çok önemli."

"Cadde pisti olmanın getirdiği bir öngörülemezlik unsuru da var fakat karşıma çıkan her türlü fırsatı değerlendirmeye hazırım."

"Monako yarışı, istediğim gibi gitmese de, bu hafta sonundan ilerleme kaydedeceğimize ve hafta sonundan en iyi şekilde faydalanabileceğimize inanıyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36