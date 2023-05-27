Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Hafta sonunun henüz erken bir döneminde olsak da, Valtteri Bottas'ın 2. antrenman seansındaki sekizinciliği, takımın oldukça yakın orta grupta yükselmiş olabileceğinin bir işaretiydi.

Monte Carlo cadde pistinin zorlu gereksinimlerinin üstesinden gelmek için araca yüklenen yüksek yere basma gücü üreten parçalarla birlikte kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Güncellemeler aracın arka bölümündeydi. Yeni motor kapağı, taban gövdesi, taban kenarı hava akımını iyileştirmek için güncellenirken, soğutma performansını iyileştirme amaçlı da değişiklikler yapıldı.

Alfa Romeo C43 teknik detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Motor kapağının omuz bölgesine yeni bir soğutma paneli eklendi. Yeni soğutma ızgaraları ile gereksinime göre maksimum sıcaklık tahliyesi hedefleniyor.

Diğer taraftan, arka süspansiyon duvarı yeni arka fren kanalıyla paralel çalışması için güncellendi. (Eski tasarım, iç resim)

Alfa Romeo C43 arka kanat ve fren kanalı Fotoğraf: Uncredited

Beklendiği üzere, bu değişikliklerin dışında yüksek yere basma gücü üreten arka kanat ve çift kiriş kanat da araca eklendi. Arka kanadın ana planyası oldukça derinken, üst planyası oldukça dik bir açıya sahip.

Arka kanat destek direkleri de yeniden tasarlandı, kuğu boynu ile ana planyanın ön ucu arasına daha büyük bir boşluk eklendi ve toplam yükseklikleri de artırıldı.

Bu, son yarışlarda kullanılanla karşılaştırıldığında daha yuvarlak bir DRS parçası ve mekanizması ile tamamlandı.

Kanat kenarı ve pivotlar güçlendirilirken, son yarışlarda kullanılan stilden yine farklı olarak kenar plakasının arkasında değişiklik yapıldı ve metal destek parçası eklendi.

Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptalinin ardından o yarış için planlanan güncellemelerin çoğu Monako'ya getirildi. Yani oldukça fazla yeni parça var.

Aston Martin, Imola'da aracına eklemeyi planladığı yeni parçaların bir bölümünü Monako'ya uyacak parçalarla birlikte aracına ekledi.

Aston Martin AMR23 teknik detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Kullanılmayan parçaların kalanının İspanya GP'de araca eklenmesi bekleniyor. Takımın yarış öncesinde açıkladığı yeni parçalara baktığımızda, bunların hepsinin şu anda araçta olmaması bunu işaret ediyor.

AMR23'ün ön süspansiyonlarının üst kol kaplamaları güncellendi. Yapılan bu değişikliklerle o bölgedeki hava akımının aşağı doğru yönlendirilmesi hedefleniyor.

Ön fren kanal deflektörünün alt bölümü de kurallar çerçevesinde yeniden konumlandırıldı. Bu, muhtemelen İspanya'ya getirilecek ön kanat değişikliklerinin ardından daha fazla performans sağlayacak bir değişiklik olacak.

Aston Martin AMR23 arka fren detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu arada, aracın arka tarafında süspansiyon kaplamaları geliş açılarını değiştirmek için yumuşatıldı ve hava akışını, iki yüzey arasındaki boşluk boyunca ve çevresinden geçerken yönlendirmeye yardımcı olmak için arka fren tertibatındaki iç tambura kılavuz kanatçıklar eklendi.

Arka kanat kenar plakasının geçiş bölgesi, ana planyaya paralel değil, üzerine doğru açılandırılmış durumda.

Alpine, neredeyse aynı anda bu yaklaşıma benzer bir tasarıma geçiş yaptı ve arka kanadın üst uç kısmını yassılaştırıp onun ve arka çeyrekteki kesiğin birbiriyle nasıl etkileşime gireceğini değiştirmesini sağladı.

Alpine A523 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Alpine Monako'da aynı zamanda sidepod tasarımının yapısında da kapsamlı değişiklik yaptı. Sidepod üstündeki kaydırak tarzının öncüsü olan takım, Aston Martin'in ardından bu bölümü daha ekstrem bir hale getirdi.

A523'ün sidepodları artık daha geniş ve daha yüksek. Bu sayede sidepod üstünden geriye doğru daha derin bir boşluk hazırlanmış.

Bu, yalnızca hava akışının o bölümden aracın arkasına ve kola şişesi bölgesine geçişini iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda uygun şekilde değiştirilmiş olan aracın yan tarafından ve zeminden aşağı akışa da yardımcı olacak.

Alpine A523 aerial overview Photo by: Alpine