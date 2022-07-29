Takımların Macaristan'a getirdiği güncellemelerin tam listesi
Takımlar, yaz arasından önceki son yarışa bir dizi güncellemeyle geldiler ancak beklendiği üzere en büyük paketi Haas getirdi.
Yaz arasından önce takımlar araçları üzerindeki son çalışmaları yaptılar ve Budapeşte'ye mümkün olan en iyi paketi getirmeye çalıştılar.
Burası yüksek yere basma gücü pisti olduğu için, takımların tercih ettiği paketler ve güncellemeler de bu yönde oldu.
Haas beklendiği üzere yeni paketini Budapeşte'ye getirirken, güncellemeler arasında taban, motor kapağı, soğutma ızgaraları, arka süspansiyon ve arka fren kanatçığı yer alıyor.
Mercedes yeni bir halo, arka kanat ve kiriş kanat getirirken, Red Bull, McLaren, AlphaTauri, Aston Martin ve Alfa Romeo yeni güncelleme getiren diğer takımlar oldular.
Ferrari ve Williams ise önceki yarışlarla aynı araca sahip olacak.
Macaristan'a getirilen güncellemeler:
- Mercedes: Halo, arka kanat, kiriş kanat
- Red Bull: Kiriş kanat
- Ferrari: ---
- McLaren: Ön fren soğutması, difüzör
- Alpine: Kiriş kanat
- AlphaTauri: Arka kanat uç plakası
- Aston Martin: Arka kanat
- Williams: ---
- Alfa Romeo: Taban
- Haas: Taban, motor kapağı, soğutma ızgaraları, arka süspansiyon, arka fren kanatçığı
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