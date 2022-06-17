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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Takımların Kanada'ya getirdikleri güncellemelerin tam listesi

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'sine sadece beş takım yeni parçalarla geldi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Takımların Kanada'ya getirdikleri güncellemelerin tam listesi
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Takımlar Bakü ile benzer yere basma gücü ayarı seçilmesi beklenen Montreal'e daha çok arka kanat güncellemeleriyle gelmeyi tercih ettiler.

Buradaki son yarış 2019 yılında yapıldığı için takımların elinde son yıllara veya asfaltın durumuna dair pek fazla bilgi yok.

Hal böyle olunca güncellemelerin sayısı da minimumda tutuldu.

En göze çarpan güncellemelere Mercedes, Ferrari ve McLaren sahip gibi görünüyor. Mercedes hafta sonuna yeni bir arka süspansiyon ve tabanla geldi.

Diğer tarafta Williams, AlphaTauri, Red Bull, Haas ve Alfa Romeo herhangi bir güncelleme getirmedi.

Takımların FIA'ya vermiş oldukları listeye göre güncellemeler şu şekilde:

  • Mercedes: Arka süspansiyon ve taban
  • Ferrari: Arka kanat ve kiriş kanat
  • McLaren: Arka kanat ve taban kenarı
  • Alpine: Kiriş kanat
  • Aston Martin: Arka kanat
  • Red Bull: -
  • AlphaTauri: -
  • Haas: -
  • Alfa Romeo: -
  • Williams: -
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