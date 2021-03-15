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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Son dakika

F1 takımları lastik analizi için gizemli bir çözüm kullanıyor: VESevo Tabancası

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Betim Aker

Formula 1 takımları, lastikler hakkındaki bilgilerini pekiştirmek amacıyla, gizemli bir yardımcı tabanca kullanmaya başladılar.

F1 takımları lastik analizi için gizemli bir çözüm kullanıyor: VESevo Tabancası

Her sezon öncesi testlerde, takımların lastik ısılarını ve dayanıklılıklarını ölçmesi çok fazla iş yükü anlamına geliyor.

Ancak dikkatli gözlemciler, Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinde lastiklere farklı bir uygulama yapan bazı teknikerler gözlemlediler. Bu teknikerler, lastik üzerinde farklı bir teknik uyguluyorlardı.

Teknikerler, lastikler araçlardan çıkarıldıktan sonra gizemli bir 'silah' kullandılar ve bunu kullananlar yaptıkları işi gizli tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsalar da, yaptıkları şeyin ne olduğu ortaya çıktı.

Bu ‘tabanca’ VESevo olarak da biliniyor ve İtalyan şirket MegaRide tarafından üretildi.

İsmin açılımı ‘Viscoelasticity Evaluation System — EVOlved’ (Viskoelastiklik Değerlendirme Sistemi) ve bu Napoli Federico II Üniversitesi’nden Araç Dinamikleri Çözümleri Grubu’nun bir araştırma projesi.

Bu tabancanın yaptığı şey, lastik derinliği hakkında veri toplayıp, lastiğin pistte nasıl bir davranış sergilediğini anlamaya çalışmak.

VESevo

VESevo

Fotoğraf: MegaRide

Özel bir algoritma kullanan cihaz, lastiğin fiziksel özelliklerini tamamen anlamaya yarıyor. İç ısı derecelerini, lastiğin sertliğini ve lastik tabanını daha iyi analiz ediyor.

Bu veriler grafik olarak da haritalanabiliyor. Daha sonrasındaysa, lastik ısılarının ve pist yüzeyinin performansa ve dayanıklılığa nasıl etki edildiğinin anlaşılmasında kullanılıyor.

Bu bilgiler çeşitli lastik davranışlarının işleyişini anlamada yardımcı olabiliyor ve takımlar da bunun sayesinde lastikten en iyi performansı çıkarmaya çalışabiliyor.

Pirelli, takımlarla lastiklerle ilgili kapsamlı veriler paylaşsa da, bu sürücülerin mühendislerine lastikle ilgili şikayet etmesine engel olmuyor.

VESevo tabancası, kullanıldığında lastik üzerinde bir "çekiç" hareketine sahip olmasına rağmen, aslında zararsız bir test aracı. Böylelikle kauçuğun kendisi zarar görmüyor. Tam aksine, bu hareket, lastiğin viskoelastik özelliğini anlamaya yardımcı oluyor.

F1 takımlarının VESevo tabancasını nasıl kullandığı henüz bilinmese de, MegaRide teknikerleri bilgisayarlarına veri indirirken görüldü.

MegaRide tabancası şimdiden F2 takımı Trident’te, F3’te ve Formula E, DTM ve MotoGP’de kullanılmaya başlandı.

Ancak bu tabancanın, Bahreyn testleriyle beraber ilk defa F1’de de kullanıldığı öğrenildi.

VESevo

VESevo

Fotoğraf: MegaRide

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Editör Franco Nugnes

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