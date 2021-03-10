Takımların büyük kısmı aşı olmayı kabul etti

Cuma gününden itibaren F1 sezon öncesi testleri başlayacak ve Bahreyn, uzunca bir süre hem Formula 1 hem de Formula 2 takımlarını ağırlayacak.

Ülkeye gelen herkes havaalanında özel bir COVID-19 testi oluyor ve 72 saat boyunca kontrollerden geçiyor.

Daha sonra Bahreyn, herkese COVID-19 aşısı olma fırsatı sunuyor. Çünkü takımlar, 28 Mart'taki ilk yarışa kadar burada kalacaklar ve bu da, iki doz aşı için gereken zaman dilimini sunuyor.

Başlangıçta, Formula 1 hizmeti kullanmakla ilgilenmiyor gibi göründü, ancak birçok takım aşı olup olmama kararını personele bıraktı.

Formula 2 takımları zaten bu fırsatı değerlendirdiler ve Formula 1 takımları da bu fırsatı kullanıp kullanmama konusunda personelini özgür bırakmayı seçtiler.

Son günlerde, Sakhir pistinin yakınlarında yer alan COVID-19 aşı merkezindeki hareketlilik artmış durumda.

İki gün önce Red Bull'un bazı çalışanlarının ilk dozu beklediği görülürken, dün aşı olanlar arasında Mercedes ve Pirelli'den de bazı teknisyenler vardı.

Bugün sıra Ferrari ve diğer birkaç takımın olacak. Şimdilik FIA ve Liberty personelinin aşı olup olmayacağı bilinmiyor.

Charles Leclerc gibi yakın zamanda virüsü atlatmış kişiler bu hizmeti kullanamayacak. Carlos Sainz da dahil olmak üzere diğer sürücüler, bu imkanı kullanabilecekler.

Rezervasyon, özel bir internet sitesinde gerçekleşiyor ve birkaç saat içinde yetkililer başvurunun kabul edildiğini ve aşının yapılacağı yeri bildiriyorlar.