Takımların Belçika'ya getirdiği güncellemeler belli oldu
FIA, bu hafta sonu Haas hariç tüm takımların ufak da olsa güncelleme getirdiğini duyurdu.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika yarışı, yaz arasından önceki son yarış olma özelliği taşıyor ve aynı zamanda araçlardan farklı şeyler talep ediyor.
Hem soğuk ve yağmurlu olması hem de sprint hafta sonuna ev sahipliği yapmasından ötürü yarışa önemli güncellemeler getirilmesi beklenmiyordu. Büyük oranda beklentiler doğru çıktı ve çoğu takım sadece piste özgü değişiklikler yapmayı seçtiler.
En büyük değişikliği Mercedes yaptı ve yeni bir sidepod, motor kapağı, taban ve arka kanat getirdi.
Haas hariç tüm takımlar araçlarında ufak da olsa değişiklikler yaptılar.
Takımların bu hafta sonu için hazırladığı güncellemeler:
Red Bull: Motor Kapağı (Soğutma)
Ferrari: Arka Kanat
Mercedes: Sidepod girişi, Motor Kapağı, Taban gövdesi, Arka Kanat
Alpine: Taban, Ön Kanat (Kapaklar)
McLaren: Arka Kanat, Kiriş Kanat
Alfa Romeo: Ön Kanat, Arka Kanat, Kiriş Kanat
Aston Martin: Arka Kanat (Kanatçık), Kiriş Kanat, Taban kenarı
Haas: ---
AlphaTauri: Arka Kanat
Williams: Ön kanat, fren kanalı
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