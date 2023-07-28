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Takımların Belçika'ya getirdiği güncellemeler belli oldu

FIA, bu hafta sonu Haas hariç tüm takımların ufak da olsa güncelleme getirdiğini duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Mercedes W14 teknik detay

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika yarışı, yaz arasından önceki son yarış olma özelliği taşıyor ve aynı zamanda araçlardan farklı şeyler talep ediyor.

Hem soğuk ve yağmurlu olması hem de sprint hafta sonuna ev sahipliği yapmasından ötürü yarışa önemli güncellemeler getirilmesi beklenmiyordu. Büyük oranda beklentiler doğru çıktı ve çoğu takım sadece piste özgü değişiklikler yapmayı seçtiler.

En büyük değişikliği Mercedes yaptı ve yeni bir sidepod, motor kapağı, taban ve arka kanat getirdi.

Haas hariç tüm takımlar araçlarında ufak da olsa değişiklikler yaptılar.

Takımların bu hafta sonu için hazırladığı güncellemeler:

Red Bull: Motor Kapağı (Soğutma)

Ferrari: Arka Kanat

Mercedes: Sidepod girişi, Motor Kapağı, Taban gövdesi, Arka Kanat

Alpine: Taban, Ön Kanat (Kapaklar)

McLaren: Arka Kanat, Kiriş Kanat

Alfa Romeo: Ön Kanat, Arka Kanat, Kiriş Kanat

Aston Martin: Arka Kanat (Kanatçık), Kiriş Kanat, Taban kenarı

Haas: ---

AlphaTauri: Arka Kanat

Williams: Ön kanat, fren kanalı

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