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Takımların Barselona'ya getirdikleri güncellemeler listesi
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 6. yarışı olan İspanya GP'ye takımların çoğu irili ufaklı güncellemeler getirdiler.
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İspanya GP genel olarak Avrupa sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Hem lojistik açıdan avantajlı, hem de kış testleriyle doğrudan kıyaslama yapılabildiği için takımlar, ilk büyük güncellemelerini İspanya'ya getirirler.
Şu ana kadar Aston Martin ve Mercedes takımları güncellemelerle ön plana çıksa da diğer takımlarda da oldukça fazla güncelleme vardı.
Takımların FIA'ya vermiş oldukları listeye göre güncellemeler şu şekilde:
- Mercedes: Ön kanat kenar plakası, taban, arka fren kanatçıkları
- Red Bull: Ön kanat planyaları, taban
- Ferrari: Taban, arka fren kanatçıkları, arka kanat
- McLaren: Ön kanat planyaları, ön süspansiyon, fren kanalları, taban, difüzör, motor kapağı, soğutma kanalları, arka kanat, arka fren kanatçıkları
- Alpine: Arka kanat, ön kanat kenar plakası, arka fren kanatçıkları
- AlphaTauri: Arka kanat
- Aston Martin: Taban, sidepod, karoser, soğutma kanalları, arka kanat ve halo
- Williams: Ön kanat planyaları, arka kanat, arka fren kanatçıkları
- Alfa Romeo: Ön kanat kenar plakası ve planyaları, ön süspansiyon, motor kapağı, taban, soğutma kanalları, arka süspansiyon ve arka kanat
- Haas: -
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