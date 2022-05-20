Takımların Barselona'ya getirdikleri güncellemeler listesi

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İspanya GP genel olarak Avrupa sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Hem lojistik açıdan avantajlı, hem de kış testleriyle doğrudan kıyaslama yapılabildiği için takımlar, ilk büyük güncellemelerini İspanya'ya getirirler.

Şu ana kadar Aston Martin ve Mercedes takımları güncellemelerle ön plana çıksa da diğer takımlarda da oldukça fazla güncelleme vardı.

Takımların FIA'ya vermiş oldukları listeye göre güncellemeler şu şekilde:

Mercedes: Ön kanat kenar plakası, taban, arka fren kanatçıkları

Red Bull: Ön kanat planyaları, taban

Ferrari: Taban, arka fren kanatçıkları, arka kanat

McLaren: Ön kanat planyaları, ön süspansiyon, fren kanalları, taban, difüzör, motor kapağı, soğutma kanalları, arka kanat, arka fren kanatçıkları

Alpine: Arka kanat, ön kanat kenar plakası, arka fren kanatçıkları

AlphaTauri: Arka kanat

Aston Martin: Taban, sidepod, karoser, soğutma kanalları, arka kanat ve halo

Williams: Ön kanat planyaları, arka kanat, arka fren kanatçıkları

Alfa Romeo: Ön kanat kenar plakası ve planyaları, ön süspansiyon, motor kapağı, taban, soğutma kanalları, arka süspansiyon ve arka kanat

Haas: -