Takımların Azerbaycan'a getirdikleri güncellemelerin tam listesi
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sine üç takım hariç herkes güncelleme getirdi.
Bakü, bir cadde pisti olmasına rağmen uzun ana düzlüğü sayesinde geçişe müsait bir pist ve takımlar, doğru yere basma gücü paketini seçmekte genelde zorluk çekiyorlar.
Bu açıdan çoğu takım, aracın pistin karakteristiğine uyması için hafta sonuna güncellemeler getirmeyi seçiyorlar.
Bu kapsamda üç takım hariç herkes, Bakü'ye yeni güncellemeyle geldi.
En büyük güncelleme paketi sidepod girişi, arka kanat planyası, kiriş kanat ve ön kanat planyasına sahip olan Alpine'de görünüyor.
Diğer tarafta Aston Martin, Williams ve Haas herhangi bir güncelleme getirmedi.
Takımların FIA'ya vermiş oldukları listeye göre güncellemeler şu şekilde:
- Mercedes: Ön kanat, ayna, arka kanat planyası
- Red Bull: Ön fren soğutması, taban destek kolu, taban kenarı
- Ferrari: Arka kanat, ayna
- McLaren: Arka kanat, karoser (soğutma), ön kanat planyası
- Alpine: Sidepod girişi, arka kanat planyası, kiriş kanat (beamwing), ön kanat planyası
- AlphaTauri: Ön kanat planyası, kiriş kanat
- Aston Martin: ---
- Williams: ---
- Alfa Romeo: Ön kanat planyası, arka kanat
- Haas: ---
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