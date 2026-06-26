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Formula 1 Avusturya GP

Takımlar Avusturya GP'ye hangi güncellemeleri getirdi?

Sezonun şu ana kadarki en sıcak hava koşullarında gerçekleşmesi beklenen Avusturya GP, güncellemelerin kazananı belirlediği bir hafta sonu olabilir. Peki bu kavurucu mücadeleye takımlar hangi güncellemeleri getirdi?

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

2026 sezonuyla başlayan yeni kurallar dönemi, F1'deki geliştirme rekabetini hiç olmadığı kadar kızıştırdı. Kuralların kısıtlayıcılığı, takımları yenilikçi çözümler aramaya itti ve ortaya radikal tasarımlar çıktı. 

İşte Avusturya GP öncesinde takımların araçlarına getirdikleri güncellemeler:

Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Avusturya GP öncesinde Alpine aracında dikkat çeken güncellemeler genellikle ön tarafta yer alıyor. Aracın burun kısmı büyük yenilikler içerirken ön kanat ve kenar plakası da güncellendi. 

Ön taraftaki aerodinamik köşe tasarımına ek olarak araçta bir de yenilenmiş difüzör yer alıyor.

Audi

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Hafta sonuna en kapsamlı güncelleme paketlerinden birini getiren Audi ise tamamen yenilenmiş bir taban tasarımıyla mücadele edecek. Alt ve arka kanat tasarımında da iyileştirmeler yapan Audi, ön kanat plakasını da yeniledi.

Arka süspansiyon güncellemesiyle yük dağılımını daha verimli hale getirmesi beklenen aracın ön köşe tasarımında da güncellemeler yapıldı.

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Sezonun başından beri arka sıralarda mücadele eden Cadillac, orta grup mücadelesine istikrarlı şekilde dahil olabilmek için hafta sonuna kapsamlı bir paketle geliyor.

Sidepod girişini yenileyen takım, artık aerodinamik avantajları daha verimli kullanabilecek. Bu iyileştirmeye eşlik eden difüzör, alt kanat ve taban kısmında yapılan iyileştirmeler pistte fark yaratabilir. Bunlara ek motor kapağı ve soğutma kanallarında da dayanıklılık iyileştirmeleri yapıldı.

Son olarak aracın ayna bağlantısı ve rool hoop kaplamaları da yenilendi.

Haas

Haas ön kanat

Haas ön kanat

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Avusturya GP'de mücadeleye dahil olup hafta sonundan puanla ayrılmayı hedefleyen Haas, aracının soğutma ızgaralarında önemli değişiklikler yaptı. Kavurucu sıcaklarda dayanıklılığı hedefleyen bu güncellemeye ön köşe bölümünde yapılan ufak dokunuşlar eşlik etti.

Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

41 puan ile genel sıralamada 6. sırada yer alan Racing Bulls, aracındaki güncellenmiş bir difüzörle piste çıkacak. Ayrıca egzoz çıkışı da verimli hava salınımı hedefiyle güncellendi.

McLaren

Ferrari'nin yeni kurallar dönemine getirdiği belki de en radikal çözüm olan "Macarena" arka kanadını kendi aracına uyarlayan McLaren, bu kanadı test edeceğini fakat yarışta kullanmayı düşünmediklerini belirtmişti.

McLaren

McLaren

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Bunun yerine sıralamalarda ve yarışta geleneksel arka kanat tasarımıyla piste çıkması beklenen McLaren'in aracının arka köşe bölümünde de bazı iyileştirmeler yer alıyor.

Ferrari

İspanya GP'ye kapsamlı bir güncelleme paketi getiren Ferrari, pist üstünde güzel sonuçlar elde etmişti. Aynı istikrarı Avusturya hafta sonunda da korumaya kararlı ekip, aracın arka bölümünü kapsamlı şekilde elden geçirdi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Ön kanat kenar plakasını da yenileyen Ferrari, ayna bağlantılarında bazı ayarlamalar da yaptı. Ayrıca ADUO hakkı elde eden takım, motor tarafındaki önemli bir güncellemeyi de piste çıkarmaya hazırlanıyor. 

Mercedes

Sezona rakiplerine karşı sergilediği üstün performansla başlayan Mercedes, şampiyona liderliğini sürdürürken son zamanlarda bazı dayanıklılık sorunları da yaşadı. 

Mercedes

Mercedes

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Bu sorunların çözümüne dair kesin bir adım olmasa da ekip, Avusturya hafta sonu için yenilenmiş bir ön süspansiyon tasarımı kullanacak. Buna ek motor kapağında da bazı değişiklikler yapıldı.

Red Bull

Kendi evi olan Avusturya'da, Red Bull Ring'de piste çıkmayı hedefleyen Red Bull, aracına en kapsamlı güncelleme paketini getiren takımlar arasında yer alıyor.

Sidepod hava girişi, taban ve taban köşeleri tamamen yenilenen RB22'de daha verimli bir aerodinamik kazanç hedefleniyor. Arka kanat üzerinde yapılan güncellemeler de bu hedefi destekliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Arka köşe ve süspansiyon konusunda da yeniliğe giden Red Bull, virajlarda daha istikrarlı bir denge ve yol tutuşu ile mücadele edebilir.

Son olarak emisyon ve dayanıklılık için güçlendirilen arka egzoz çıkışı ve motor kapağı da araçta yer alıyor.

Aston Martin ve Williams

Küçük güncelleme paketleri getirmektense yaz arası civarında bir tane 'büyük ve etkili' güncelleme yapmayı hedefleyen Aston Martin ve sezonun başından beri ağırlık sorunlarıyla boğuşan Williams ise Avusturya GP için araçlarında herhangi bir iyileştirme yapmadılar.

Aston Martin

Aston Martin

Fotoğraf: Eric Le Galliot

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