Takımların Avusturya GP'ye getirdikleri güncellemelerin tam listesi

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Formula 1'de sezonun 11. yarışı Red Bull'un evinde, Avusturya'da yer alan Red Bull Ring'de, gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP'de Sprint yarış formatı uygulanacak ve bu sezon 2. kez Sprint yarış izleyeceğiz.

Bu hafta sonu Sprint yarış formatı uygulandığından, sadece 2 antrenman seansı düzenlenecek. Ayrıca ilk antrenman seansının ardından direkt olarak sıralama turlarına gidilecek ve Kapalı Park'a girilecek.

Sprint hafta sonu pist üstü zamanı sınırlandığından ötürü bu hafta sonu güncelleme getirmek için en iyi hafta sonu değildi. Bu yüzden sadece 4 takımın güncellemelerle geldiğini gördük.

Britanya'ya büyük bir güncellemelerle gelen ve araçlarını büyük ölçüde değiştiren Alpine ile Williams, Britanya'da toplanan veriler ışığında Avusturya'ya da ufak güncellemeler getirmiş.

Aracında sürekli olarak sürüklenmeden şikayet eden McLaren ise Avusturya'da düzlük hızını artırabilmek için sürüklenmeyi azaltabilecek bir arka kanat tasarımı getirdi. Takım, bütçe sınırına ne kadar ekleme yapılacağı netleşene dek büyük güncelleme getirmeyeceğini söylemişti.

Britanya'ya nispeten büyük güncellemelerle gelen Red Bull da kendi evine yeni parçalar getirmiş.

Takımların FIA'ya vermiş oldukları listeye göre güncellemeler şu şekilde:

Red Bull: Motor Kapağı, Taban kenarı, Ön taban

McLaren: Arka Taban, Arka kanat

Alpine: Arka kanat

Williams: Ön süspansiyon

Ferrari: -

Mercedes: -

Haas: -

Alfa Romeo: -

AlphaTauri: -

Aston Martin: -

Ferrari F1-75 front brake detail Fotoğraf: Giorgio Piola