Takımların 2022 araçları üzerinde çalışması Şubat ayına kadar yasaklanabilir!

Formula 1 takımları Coronavirüs nedeniyle yarışların iptal edilmesi ve bundan ötürü de gelirlerin düşecek olması nedeniyle, maddi kriz yaşanmaması için çözümler aradılar.

2021'de büyük çaplı teknik kural değişiklikleri olacaktı ve geçen hafta yapılan toplantıda bunun 2022 yılına ertelenmesine karar verildi.

Bu sayede hem bu yıl giderler azalacak, hem de araçlar gelecek yıl bütçe sınırı altında geliştirilecek.

Bununla birlikte isteyen takım bu yıl yine 2022 teknik düzenlemelerine istediği kadar para harcayabilecek çünkü 2020'de herhangi bir bütçe sınırı yok.

Ancak Auto Motor und Sport'un haberine göre takım patronları, FIA ve Formula 1'in patronları arasında yapılan son telekonferansta, 2022 araçlarının rüzgar tünelinde geliştirilmesi, 2021'in Şubat ayına kadar yasaklanması konusunda anlaştı.

Bu, 2020 yılında hem 2021 hem de 2022'deki farklı yönetmeliklere göre paralel şekilde iki farklı araç geliştirilmesini önleyecek. Eğer zaten maddi kriz oluşursa, büyük bütçeli takımlar ciddi bir avantaj elde edebilirler.

Şimdi tüm bunların Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bu, sadece formaliteden ibaret.