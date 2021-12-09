Takımları ve Pirelli'yi Abu Dhabi'de "piramit kerb sürprizi" bekliyor

Son aylarda pisti daha hızlı hale getirmek ve geçişleri artırmak amacıyla Abu Dhabi'nin pist düzeninde değişikliğe gidilmesine karar verilmişti. Bu açıdan hafta sonu yeni düzenin nasıl olacağı merak konusu.

Pistin yavaş virajlarından bazılarında önemli değişiklikler yapıldı ve artık pist neredeyse 15 saniye hızlanmış durumda.

Fakat beşinci virajın çıkışına, yani maksimumu hızı elde etmek adına kullandıkları çizginin tam üzerine, oldukça yükseltilmiş (7,5 cm) dış kerbler eklendi. Bu kerbler 9. ve 12. virajlarda da var.

Dettaglio dei cordoli del circuito di Yas Marina in approccio di curva 12 Photo by: Roberto Chinchero

Bu kerbler, Losail pistinin bazı noktalarına yerleştirilenleri oldukça andırıyor ve endişe verici görünüyor. Çünkü Losail'de, bu kerblerin sonucu olarak yarış içerisinde dört ayrı lastik patlaması yaşanmıştı.

Losail hafta sonundan üç hafta sonra takımlar ve sürücüler, kendilerini bir kez daha benzer bir durum içerisinde bulabilirler ve bu konuda kendilerine herhangi bir uyarı yapılmamışa benziyor.

Yas Marina padokundaki söylentilere göre Pirelli bile Abu Dhabi'ye gelene kadar kerblerdeki değişikliklerden haberdar değildi. Bu da Milanlı üreticinin mühendisleri için pek hoş bir haber değil.

Bu kerbler sadece lastikler için değil, aracın tabanı için de önemli bir risk unsuru taşıyacak.

Losail'de Nikita Mazepin ve Charles Leclerc'in şasisinde çatlak oluşurken, Pierre Gasly ön kanadını kırmıştı.

Pistin yeni düzenle 1:20 ila 1:21'lik bir tur zamanına sahip olması bekleniyor.

Dettaglio dei cordoli del circuito di Yas Marina, all'uscita di curva 9 Photo by: Roberto Chinchero