Takımları altı haftada beş yarış yapılmasından rahatsız

Formula 1'de 2023 sezonu bu hafta sonu sona erecek fakat takımlar Las Vegas'taki gece yarışından yalnızca birkaç gün sonra buraya geldiler.

Hal böyle olunca saat dilimine alışmak onlar için de zor oldu.

Üstelik son altı haftada sadece bir hafta sonu dinlenebildiler ve bu da tüm takım çalışanlarını zorluyor gibi görünüyor.

Konu hakkında cuma günü konuşan Aston Martin patronu Mike Krack, "Evet, Las Vegas yarışının programını tartıştık."

"Bu program önceden hazırlandı ama herkes yorgun - sürücüler, mühendisler, mekanikerler... Herkes yorulmuş durumda."

"Ekibimiz iyi iş çıkardı ama gelecekte değişiklikler yapmamız lazım." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Christian Horner da benzer görüşteydi: "Program çok zorlu."

"Sezon sonunda altı haftada beş yarış var, ki bu yarışlara giden personel için çok zorlayıcı."

"Durum, saat dilimi farkı nedeniyle daha da karmaşık bir hal alıyor."

"Las Vegas'ta aslında Japon saat diliminde çalıştık. Abu Dabi ile arada 12 saatlik bir fark var."

"Bu konuyu Formula 1 ve FIA ile görüştük. Onların çalışanları için de kolay değil."

"Şimdi hayatı hepimiz için biraz daha kolaylaştıracak çözümler geliştiriyorlar."

Andrea Stella ise şunları ekledi: "Bu yarış serisi herkes için çok zordu."

"Gelecekte bununla daha iyi başa çıkmak için bazı dersler çıkaracağız."

"Çalışanların çalışma programını iyileştirmek ve iş yükünü azaltmak istiyoruz. Bu Formula 1'de en çok tartışılan konulardan biri."

"McLaren olarak bu konuyu çok ciddiye alıyoruz."