Takımlardan birçok taviz alan Porsche ve Audi, Macaristan'da açıklama yapabilir

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Kısa süre önce Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, 2026'da sporu daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hazırlanan yeni motor kurallarıyla ilgili "büyük şeylere karar verildiğini" söylemişti. Motor kuralları, Porsche ve Audi gibi üreticilerin spora girmesi için bir temel de oluşturmakta.

Düzenlemeler onaylandıktan sonra Audi ve Porsche'nin spora girip girmeyeceklerine karar vermek için 15 günleri olduğu bildiriliyor, ancak Auto Motor und Sport'un raporuna göre iki üretici de yakın zamandaki bir yarış hafta sonunda resmi açıklamanın yapılmasını amaçlıyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, Volkswagen Grubu'na ait iki markayı Formula 1'e getirmek için, güç ünitesinin MGU-H bileşeninin kaldırılması da dahil olmak üzere önemli tavizler verildiğini ve her iki markanın da yalnızca kurallar kağıt üzerinde kesinleştikten sonra son kararı vereceğini söyledi.

AMuS'un haberine göre Wolff, "Kurallara bağlı olarak bir karar vermek imkansız, nitekim sürekli değişim bizim işimizin bir parçası."

"Kendilerine doğru oldukça büyük adımlar attığımız için son kararlarını beklemekteyiz." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, "Birçok taviz vermeyi kabul ettik. Kuralların kesin bir formüle oturtulması zaman alır. Mevcut griddeki üreticiler de en az Audi, Porsche ve bu tartışmaları yürüten FIA kadar [uzlaşmakta] isteksiz." diye ekledi.

Formula 1 Komisyonu, yeni motor kuralları üzerindeki tartışmaları sürdürmek için Avusturya'da bir araya geldi toplantının ardından FIA ​​başkanı Mohammed Ben Sulayem, düzenlemelerin tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi.

Tamamen sürdürülebilir bir yakıt formülü üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirilse de, motor gücünü ölçen motor dyno testleri için sporun bütçe sınırı altında kalan sürenin müzakerelerdeki son tıkanıklık noktalarından biri olduğu söyleniyor.

AMuS'un raporuna göre, Formula 1'in motor sporları genel müdürü Ross Brawn, yeni kurallarla ilgili her türlü olağanüstü kararın artık Ben Sulayem ve FIA'ya ait olduğunu ve Macaristan GP'sinde açıklama beklediklerini belirtmekte.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images