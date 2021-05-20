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Formula 1 / Monako GP Haberler

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, esnek arka kanatlar için getirilen yeni testlerin ''acemi'' bir şekilde 4 hafta ertelenmesinin ardından, bazı takımların Bakü Grand Prix'sinde bu dizaynı kullanan takımları protesto edebileceği konusunda Formula 1'i uyardı.

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''

FIA, esnek kanatların kullanımını önlemek adına Fransa Grand Prix'sinden itibaren yeni arka kanat testleri getiriyor.

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Bazı takımlar, bu dizaynı kullanan ekiplerin yeni testler getirilene kadar düzenlenecek 2 yarışta kazanacağı avantaj konusunda endişeli.

Esnek kanatların getirileri, Monako'da minimum seviyede çünkü düzlük hızı Monte Carlo'da önemli bir faktör değil. Fakat yeni testlerin getirileceği Fransa Grand Prix'den önce, gelecek ay düzenlenecek Bakü Grand Prix'si, Formula 1 takvimindeki en uzun düzlüğe ev sahipliği yapıyor. İşte o zaman bu dizayn, 0.3-0.4 saniye kadar zaman kazandırabilir. 

Wolff, yeni arka kanat testlerinin neden 4 hafta ertelendiğini anlamadığını söylerken, Bakü'de de bu dizaynı kullanan takımların protesto edilme riskinin bulunduğunu da belirtti.

Konu hakkında konuşan Wolff, ''Yeni testlerin uygulanmasını her nedense ertelemelerinin ardından yasal bir boşlukta kaldık ve bu, protestolara kapı açtı.''

''Sadece biz değil ama muhtemelen iki takım daha, bu konudan en çok etkilenenler oluyor. Protestolar, Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne kadar gidebilir.''

''Bu dağınık bir durum ve bu durumun bir sonuca bağlanması haftalar alabilir. [Bu dizaynın] en önemli rol oynayacağı yarışa 4 hafta varken bu durumda olmamalıydık.'' ifadelerini kullandı.

Wolff, yeni testlerin hemen yürürlüğe girmesinin, bu dizaynı kullanan takımlar için adil olmayacağını kabul etse de testlerin Bakü'den sonraya ertelenmesinin de çok mantıksız olduğunu söyledi.

Wolff, ''Eğer arka arkaya yarışlar varsa veya diğer yarışa 2 haftadan az bir süre varsa herkesin kendini bu testlere hazırlamasını bekleyebiliriz ama Bakü'ye tam 4 hafta var.''

''4 hafta içinde, muhtemelen esnek arka kanatların en etkili olacağı piste kadar, arka kanadınızı sertleştirememeniz anlaşılmaz.''

''Bu bizi bir boşlukta bırakıyor. Teknik yönerge, bazı takımların arka kanatlarının hareketinin 'aşırı' olduğunu söyledi.''

''Yani, bu arka kanat dizaynını kullanan takımlar protesto edilmeye yatkınlar ve muhtemelen bu [konu] Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne gidecek. Kimsenin bu dağınık duruma ihtiyacı yok.'' dedi.

Bunlara ek olarak Wolff, yeni testlerin arka kanadın belirli bir rotasyonda esnemesine izin verdiğini ve Mercedes'in de kanadını daha esnek yapması gerekeceğini söyledi.

Yeni testler hakkında konuşan Wolff,''[Arka] kanadımızı değiştirmemiz gerekecek. Onu yumuşatmamız gerek. Bizim kanadımız oldukça katı ve kanadımız, ünlü madde 3.8'e [isteklerine] uyarak, esnemiyor.''

''Yeni getirilen testler acemi bir çözüm, bu da bize fırsatlar doğuruyor. Yani kanatları gelecekte daha da yumuşatılabilir ve daha esneyebilir.'' dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Jonathan Noble

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