Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı
Takımlar ve FIA, şimdilik 2026 yönetmelikler konusunda anlaşmazlık yaşıyor gibi görünüyorlar.
2026 yılında Formula 1, sentetik yakıtla çalışacak yeni güç ünitesine geçecek ve elektrik motorunun gücü 350 kilowatt'a (475 hp) yükselecek.
Yeni güç ünitesine geçilmesinin ardından, takımlar ve FIA'nın henüz bir türlü anlaşmaya varamadığı Formula 1 araç konseptinin de revize edilmesine yol açacak.
Yeni düzenlemelere geçişte, mühendislerin bir şekilde ortadan kaldırması gereken zayıflıklar var. Örneğin, yeni nesil güç üniteleri daha büyük boyutta bataryalar gerektirecek ve bu da araçların ağırlığının artmasına yol açacak. İlk bakışta üç yıl, tüm sorunları çözmek için uzun bir süre gibi görünse de gerçekte araçların nasıl olması gerektiğine dair sadece bir dizi fikir mevcut.
Anlaşmazlığın ana nedeni de bu. FIA gecikmeleri önlemek için kendi yönetmeliklerini hazırlamak istiyor. Buna karşılık takımlar, bütçe kısıtlaması dahilinde araç üretmek zorunda oldukları için bu senaryoya karşı çıkıyorlar ve kuralların gelişimine katılma konusunda ısrarcı davranıyorlar.
Takımlar, kilit maddelerin Formula 1 Komisyonu tarafından önceden onaylanmasını istiyorlar fakat sorun şu ki komisyonun şu anda bu tür konularla ilgilenme yetkisi yok.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Auto Motor und Sport'a göre yeni güç ünitelerinde bataryayı şarj etmek daha uzun sürecek. Bu da sürücülerin düzlüklerde daha erken şarj moduna geçmesine yol açacak. Dolayısıyla da da yeni nesil araçların azami hızlarında düşüş olacak.
Düzlük hızındaki belirgin düşüşü önlemek adına takımlar, araçların sürüklenme seviyesini azaltmayı istiyor. Bu amaçla, genişliği 1,9 metreye ve dingil mesafesini ise 3,2 metreye düşürmek istiyorlar. Ancak henüz FIA bu tür önerilere net bir yanıt vermedi.
Yakıt tankının boyutu konusunda da uzlaşmaya varılamadı. Sürüş sırasında daha fazla güç üretmek için daha fazla yakıt gerecek. Dolayısıyla deponun 80 litreye düşürülmesi neredeyse imkansız.
Dahası, takımlar FIA'nın 'aktif aerodinami' ile ne kastettiğini tam olarak anlamış değil.
Sürücülerin ön ve arka kanatların konumunu ayarlayabilmesiyle mi sınırlı olacak? Yoksa aracın tur boyunca aerodinamik açıdan en verimli konumda alması adına aktif süspansiyona mı geçilecek?
Tüm bu bilgiler Auto Motor und Sport'tan geliyor ve iddiaya göre takımlar ile FIA arasındaki ilişki giderek kızışıyor. Haliyle Formula 1'de yine çalkantılı günler yaşanıyor.
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