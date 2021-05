Takımlar, pilot maaşlarının bütçe sınırlamasından muaf tutulmaması hakkında görüşüyor

Formula 1 yönetimi, takımlar arasındaki farkları azaltmak için teknik kurallarında yanında sporun tarihinde ilk kez finansal kurallar da getiriyor.

Chase Carey'nin önderliğinde imzalanan Concorde Anlaşması'na, takımların harcamalarını eşitlemek ve sporu finansal açıdan daha sürdürülebilir bir hale getirmek için 2021 sezonundan itibaren bütçe sınırlaması uygulanması maddesi de eklenmişti.

Bernie Ecclestone ve Max Mosley, 2009'daki resesyonun ardından bütçe sınırlamasını getirmeye çalışmışlardı ancak ikili başarılı olamamıştı.

Takımların bu seneki harcama limitleri 145 milyon dolar. Bu limit 2023 senesinde 135 milyon dolara kadar düşecek. Günümüzde, sürücülerin ve 'önde gelen' personelin maaşları, bu limitten muaf tutuluyor.

Takımlara bütçe sınırlamasını imzalatmanın yanında personeline ödeyecekleri maaşları da limitleme fikrini, pilotlar anlaşılabilir bir şekilde, pek de sevmediler.

Örnek verilmesi gerekirse, Lewis Hamilton'ın bu sezon Mercedes'ten 40-55 milyon dolar kazanacağı düşünülmekte. Sadece bu rakam, bütçe limitinin neredeyse 1/3'ü kadar.

Şubat ayında gerçekleştirilen Formula 1 Komisyonu toplantısında pilot ve personel maaşlarının, bütçe sınırlamasından muaf tutulmaması konusunu inceleyecek bir çalışma grubu oluşturulduğu belirtilmişti.

Şubat ayındaki toplantının ardından yapılan resmi açıklama şu şekilde: ''2021, bütçe sınırlamasının uygulandığı ilk sene olduğundan, harcamaların nasıl kontrol edileceği etrafında oluşan farklı sorular ile konular hakkında konuşulmuş ve bu genel hedefe gelecek senelerde nasıl ulaşılabileceği konusunda fikir alışverişi yapılmıştır.''

''Bu [konuşmaların] bir parçası olarak, içinde pilotların da bulunacağı bir çalışma grubu oluşturularak, senyör personellerin ve pilotların kontratları hakkında da konuşulacak.''

Bu açıklamanın üzerinden 3 ay geçmesinin ardından, takımların iki pilotun maaşı için belirledikleri limitin 30 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor.

Konu hakkında konuşan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, ''Günün sonunda bu tamamen takımlara kalmış bir şey. Bence bu limit, iki pilot için 30 milyon dolar civarında olmalı fakat bu konu tekrardan konuşulduğunda, [olay] diğer takımların ne kadar finansal kaynağı olduğuna bağlı olacak.'' dedi.

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer ise ''Franz'ın bahsettiği meblağ görüşmelerde de geçmişti yani muhtemelen limit o civarda olacak.'' diye ekledi

Haas F1 takım patronu Günther Steiner da konu hakkında şunları söyledi: ''Görüşmelerin erken bir aşamasındayız. Bir rakamın belirlenip bunun uygulanması için daha üzerinde konuşulması gereken çokça şey var.'' ifadelerini kullandı.

Gelen bilgilere göre takımlara sunulan mevcut teklif, şu şekilde: Takımların, iki pilot için harcama limiti 30 milyon dolar olacak ve takımlar bu limiti istekleri dahilinde aşabilecekler. Fakat eğer bu limiti aşarsanız, aştığınız rakam kadar genel bütçe sınırınız olan 145 milyon dolardan düşürülecek.

Yani diyelim ki iki pilotunuza 35 milyon dolar vererek, bu maaş limitini 5 milyon dolar kadar aştınız, böyle bir durumda genel harcama limitiniz olan 145 milyon dolar, 140 milyona düşecek ve maaş limitini aşmış olduğunuz 5 milyon dolar buradan telafi edilecek.

Eğer 30 milyon dolardan az harcarsınız ise kalan parayı başka alanlarda kullanamıyorsunuz. Tabii bu teklifin kabul edilip edilmeyeceğinin henüz bilinmediğini tekrar hatırlatmakta fayda var.

Mevcut takımlar içinde, pilot maaşları 30 milyon doları aşan tek takımın ise Mercedes olduğu bilinmekte.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field away at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images