Takımlar Steve Nielsen'in yeni rolünü destekliyor

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FIA bugün itibariyle federasyon içerisindeki yeni Formula 1 yönetim yapısını açıkladı ve Steve Nielsen bu kapsamda sportif direktör rolüne getirildi.

2017 yılından bu yana Formula 1'de Ross Brawn'ın ardında sportif direktör olarak görev yapan Nielsen'in şampiyonadaki kariyeri 1986 yılında başladı: Nielsen, gençliğinde takımlara yemek hizmeti sağlayan MSL şirketinde sıradan bir kamyon şoförü olarak çalışıyordu.

Ancak kısa süre sonra Lotus'a davet edildi ve burada test takımında yer aldı. Kısa süre sonra da yedek parça departmanının koordinatörlüğüne terfi etti.

Nielsen o zamandan beri Tyrrell, Arrows, Benetton'da çeşitli pozisyonlarda çalışırken, Renault fabrika takımında uzun yıllar görev yaptı.

Formula 1 yönetimine geçmeden önce de son olarak Caterham, Toro Rosso ve Williams'ta görev aldı.

Böylesine zengin bir deneyime sahip olan Nielsen, bu karmaşık sporun içinde yaşadığı ve geliştiği dinamikleri çok iyi biliyor.

Steve Nielsen, F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 Başkanı Stefano Domenicali şunları söyledi: "Steve Nielsen'e geçtiğimiz beş yıl boyunca yaptığı çalışmalar ve gösterdiği özveri için teşekkür etmek istiyorum."

"Kendisi sporumuzun en güvenilir profesyonellerinden birisi ve FIA'ya geçişini tamamen destekliyoruz. Deneyimi ve becerileriyle federasyona yardımcı olacaktır."

Nielsen'in yeni görevi Formula 1 takımları tarafından da destekleniyor.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown "Steve'e büyük saygı duyuluyor, herkes onu tanıyor ve pit yolundaki herkesle normal bir ilişkisi var."

"Tüm gereklilikleri karşılıyor ve hiçbir takımın onun atanmasıyla ilgili karardan şüphe duyduğunu sanmıyorum." dedi.

BBC Sport'a göre, Nielsen geçmişte bu tür teklifleri iki kez reddetti.

Ancak şimdi, bunun tüm Formula 1'in çıkarına olduğunu bilerek federasyonun sportif direktörü olmayı kabul etti.

Haas patronu Gunther Steiner, "Steve Formula 1'de çok uzun süre çalıştığı için geçmiş hakkında çok şey biliyor ve belirli anlarda yaşananları anlıyor."

"Şampiyonada görev alan bazı kişilerin temel sorunu, son 20 yıllık geçmişi bilmemeleriydi ve tüm bunları sonradan özümsemek çok zor. Bu onların kötü insanlar olduğu anlamına gelmiyor fakat gerekli deneyime sahip değiller."

"Öte yandan Steve'in hem deneyimi hem de bilgisi var. Neyin ne zaman olduğunu biliyor. Böyle birinin böyle bir pozisyonda olması daha iyi. Böylece belirsiz kararları önlemiş olacak." dedi.

Nielsen özellikle FIA yarış direktörlerinin çalışmalarını denetleyecek ve zor koşullarda onlara yardımcı olacak.