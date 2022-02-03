Takımlar sprint yarışlarının maliyeti konusunda anlaşamadı!

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Sprint yarışlarının geleceği, son haftalarda büyük tartışma konusuydu. Bu yıl sprint yarışlarının üçten altıya çıkarılması planlanıyordu ve hatta bu yarışlar belirlenmişti. Ancak büyük ve küçük takımlar, yapılan son toplantılarda anlaşamadılar.

Mercedes, Ferrari ve Red Bull, sprint yarışları için bütçe sınırında artış talep ederken, diğer yedi takım buna yanaşmıyor.

McLaren patronu Zak Brown, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla büyük takımların tutumunu sert sözlerle eleştirmişti.

Aslına bakılırsa 2021 sprint yarışları, hiçbir takımın maliyetlerini artırmadı. Yarışta tamamlanan mesafe, antrenman seanslarında olanla aynıydı. Tek kaza Pierre Gasly'nin Monza'daki kazasıydı. Diğer isimler cumartesi günkü sprint yarışını hasarsız veya küçük hasarlarla atlattılar.

Hatta Has patronu Gunther Steiner, bu tür bir yarışta sürücülerin kaza yapma ihtimalinin üçüncü antrenmanla aynı olduğunu söylemişti.

McLaren ve diğer altı takım, bütçe sınırının artırılması yönündeki talepleri reddediyorlar. F1, takımlara sprint yarışları için para vermeyi teklif etse de, büyük takımlar daha rahat harcamayabilmek adına bütçe sınırında 5 milyon dolarlık bir artış istiyorlar.

Steiner, "Büyük takımları ilgilendiren tek şey küçük takımlara karşı olan avantajlarını mümkün olduğunca korumak. Bunu da ancak daha yüksek bir bütçe sınırı ile yapabilirler." dedi.

AMuS'un iddiasına göre sprint yarışlarının sayısını altıya çıkarma planı şimdilik rafa kalktı. Birkaç gün önce takımlara, 2022 takviminde en fazla üç sprint yarışı olacağı bilgisi verildi.

Sprint yarışlarının hangi hafta sonlarında yapılacağı ise belirsiz.

Kurallar üç sprint yarışının gerçekleşmesi konusunda zaten onaylandı ve en iyi takımların talep ettiği şartlar altında altıya çıkarılması için, 10 takımdan sekizinin oyu gerekiyor. Üçe karşı yedi durumuyla da bunu yakalamak imkansız.

Bu, organizatörleri için pek de iyi bir haber değil çünkü sprint yarışları geçen yıl üç günde de izlenme oranlarını artırmıştı.

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