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Takımlar, Spa'daki tek antrenman seansında nelerle karşılaşacak?

2022 sezonunun üçüncü sprint yarışı bu hafta sonu Spa-Francorchamps'ta düzenlenecek, peki takımları tek antrenman seansında nasıl zorluklar bekliyor?

Altay Gök
Ekleyen:
A "Welcome to Circuit de Spa-Francorchamps" sign

Sprint hafta sonu nedeniyle takımların Cuma günü sıralama turlarından önce araç ayarlarını ve hafta sonunun kalanında kullanılacak parçaları belirlemesi gerek.

Cumartesi ve Pazar günü yapılacak herhangi bir değişiklik, yarışa pit yolundan başlanması anlamına geliyor.

Format bu yıl iki yarışta uygulandığı için takımlar ne ile karşı karşıya kalacaklarının farkındalar, yine de araçlardan hem yere basma gücü, hem de düşük sürtünme talep eden Spa-Francorchamps her zaman bambaşka bir değişken olarak karşımızda.

Ayar konusunda herkesi zorlayan Belçika GP'si öncesi takımlar üç antrenman seansını da en iyi şekilde değerlendirip, kıyaslamalar yapıp günün sonunda en doğru kararı vermektelerdi; ancak sprint yarışı tüm dengeleri bozacak gibi duruyor.

Yanlış bir tercih, araçların hafta sonu boyunca denge eksikliği çekmesine veya düzlük hızı kaybederek Eau Rouge-Raidillon sonrası sıkıntı yaşamasına yol açabilir.

Takımlar genellikle sıralama turlarındaki olası konumlarına göre hareket etmekteler, örneğin grid cezası alacak araçların geçiş yapmasına yardımcı olabilmek için düşük yere basma kuvveti ve maksimum düzlük hızı tercih edilir.

Alternatif yaklaşım ise daha fazla bastırma kuvvetinin işe yaradığı virajlı Sektör 2'ye daha fazla odaklanmak.

Spa-Francorchamps new grandstand

Spa-Francorchamps new grandstand

Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Bu hafta sonu bazı takımların güncellemeleri olacak, ancak yeni parçaların araca tam anlamıyla entegre edilebilmesi için sadece bir antrenman seansı var.

Genel tercih düşük sürtünme olacak, dolayısıyla piste özel kanatlar ve fren kanallarıyla karşılaşmamız olası. Yeni bir taban getiren Alpine gibi daha büyük oynayan takımlar da var. 

En büyük değişken ise her zamanki gibi hava durumu, son tahminlere göre Cuma günü yağmur bekleniyor. Islak zeminde yüksek yere basma gücü en ideal çözüm, ancak hafta sonunun kalanı boyunca aynı ayarın kullanılacak olması ciddi bir ikilem yaratıyor.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, "Bizim için en büyük endişe, antrenman seansının ıslak zeminde gerçekleşmesi."

"Böyle durumlarda simülasyonlarımıza güvenmemiz gerek. Yeni lastikleri anlamaya devam ediyoruz, ayrıca yakıt yüklerinin aracı nasıl etkilediğini ve ıslak zemin ayarlarını da tek seansta öğrenmek zorundayız." dedi.

Spa-Francorchamps aerial view

Spa-Francorchamps aerial view

Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

AlphaTauri baş yarış mühendisi Jonathan Eddolls, takıma yeni katılan Daniel Ricciardo'nun aracı tanımaya çalıştığını, dolayısıyla en çok kendilerinin zorlanacağını söylüyor.

Eddolls, "Sanırım tüm sprint hafta sonları zorlu geçiyor, bu durum herkes için geçerli. Dolayısıyla yarıştan önce farklı simülasyonlara yönelmeliyiz. Eğer iyi bir simülatörünüz varsa hemen işe koyulabilirsiniz."  

"Açıkçası Daniel için bu daha zorlu olacak. Hâlâ aracı öğreniyor. Yere basma gücü anlamında çok daha farklı bir pistte yarışacağız, lastikler daha sert, sıcaklıklar daha düşük olacak."

"Sanırım başlangıçta en basit ayarlarla pistte olacağız, sonrasında antrenman seansı boyunca ideal dengeyi yakalamaya çalışacağız."

"Bu yarışa özel arka kanatlarımız mevcut, ayrıca geçen sezona kıyasla daha fazla simülasyon çalışması yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız, hem işe yarayan, hem de diğerleriyle senkronize olabilecek bir çözüm bulabilmek." dedi.

Son olarak Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "Format elbette farklı, ancak şu ana kadar sprint yarışlarında hep güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Bakü ve Spielberg oldukça iyi geçti, umarım Spa'da da aynısı olur."

"Bence simülasyon konusunda tüm takımlar olarak oldukça ilerideyiz. Hangi noktada olduğumuzu biliyoruz." dedi.

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