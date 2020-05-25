Takımlar, seyircisiz yarışlara en fazla 80 çalışan götürebilecek

Formula 1, Temmuz ayında seyircisiz şekilde Formula 1 yarışı gerçekleştirmeyi düşünüyor ve etkinliğe çok az sayıda çalışan alınacağı açıklanmadı.

Seyircisiz yarışlarda tamamen katı kurallar olacak ve bu sayede padokta virüs riski en aza indirilecek. Bunun en etkili yolu da takımlar da çalışanlar da dahil olmak üzere padoktaki insan sayısını kısıtlamak.

RaceFans'in özel haberine göre takımlar, seyircisiz yarışın başlangıcından bitişine kadar pistte en fazla 80 kişiye sahip olabilecek. Bu sınır daha önce FIA Sağlık Komisyonu Başkanı Gerrard Saillant tarafından da belirtilmişti.

80 kişiden en fazla 60'ı takımın iki aracı üzerinden çalışabilecek. Tüm bu rakama misafirhane, sponsor, pazarlama, halkla ilişkiler, güvenlik ve ulaşımla ilgili personel dahil değil.

FIA ve Liberty Media hangi yarışların seyircisiz yapılacağına karar verecek. Avusturya da dahil olmak üzere Avrupa merkezli tüm yarışların seyircisiz yapılması bekleniyor.