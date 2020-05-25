Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Haberler

Takımlar, seyircisiz yarışlara en fazla 80 çalışan götürebilecek

paylaşım
yorumlar
Takımlar, seyircisiz yarışlara en fazla 80 çalışan götürebilecek
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 May 2020 19:31

RaceFans'in özel haberine göre 2020 Avusturya GP ve seyircisiz yapılacak diğer yarışlarda bir takım en fazla 80

Formula 1, Temmuz ayında seyircisiz şekilde Formula 1 yarışı gerçekleştirmeyi düşünüyor ve etkinliğe çok az sayıda çalışan alınacağı açıklanmadı.

Seyircisiz yarışlarda tamamen katı kurallar olacak ve bu sayede padokta virüs riski en aza indirilecek. Bunun en etkili yolu da takımlar da çalışanlar da dahil olmak üzere padoktaki insan sayısını kısıtlamak.

RaceFans'in özel haberine göre takımlar, seyircisiz yarışın başlangıcından bitişine kadar pistte en fazla 80 kişiye sahip olabilecek. Bu sınır daha önce FIA Sağlık Komisyonu Başkanı Gerrard Saillant tarafından da belirtilmişti.

80 kişiden en fazla 60'ı takımın iki aracı üzerinden çalışabilecek. Tüm bu rakama misafirhane, sponsor, pazarlama, halkla ilişkiler, güvenlik ve ulaşımla ilgili personel dahil değil.

FIA ve Liberty Media hangi yarışların seyircisiz yapılacağına karar verecek. Avusturya da dahil olmak üzere Avrupa merkezli tüm yarışların seyircisiz yapılması bekleniyor.

Sonraki haber
Monaco 2014: Tarihin en büyük zaferlerinden bir tanesi

Önceki haber

Monaco 2014: Tarihin en büyük zaferlerinden bir tanesi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Gyémánt Péter

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Avusturya GP'ye büyük güncellemeler hazırlıyor

2s
2
Formula 1

F1, 2023 yılında güç ünitelerini dondurmayı planlıyor

3
Formula 1

Formula 1'in en iyi takımını kursanız, kimleri seçerdiniz?

4
Formula 1

Monaco 2014: Tarihin en büyük zaferlerinden bir tanesi

2s
5
Formula 1

F1, 2025'te yeni güç ünitelerine geçmeyi ve MGU-H'ı kaldırmayı düşünüyor!

3s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Takımlar, seyircisiz yarışlara en fazla 80 çalışan götürebilecek
F1

Takımlar, seyircisiz yarışlara en fazla 80 çalışan götürebilecek

Monaco 2014: Tarihin en büyük zaferlerinden bir tanesi
F1

Monaco 2014: Tarihin en büyük zaferlerinden bir tanesi

Ferrari, Avusturya GP'ye büyük güncellemeler hazırlıyor
F1

Ferrari, Avusturya GP'ye büyük güncellemeler hazırlıyor

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mayıs
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mayıs

F1, 2025'te yeni güç ünitelerine geçmeyi ve MGU-H'ı kaldırmayı düşünüyor!
F1

F1, 2025'te yeni güç ünitelerine geçmeyi ve MGU-H'ı kaldırmayı düşünüyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.