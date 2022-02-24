Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıyla birlikte ülkedeki büyük spor organizasyonlarının geleceği de riske girdi. 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve 25 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Formula 1 yarışı bunlardan bazıları.

Formula 1'in Rusya'daki geleceği için takımlar Barcelona'da, Stefano Domenicali başkanlığında, günün bitmesinin ardından toplanacaklar.

Rusya GP'si, Singapur ve Japonya GP'sini de içine alacak üç yarışlık zincirin ilk parçasıydı.

Formula 1 günün erken saatlerinde bir bildiri yayınlamış ve "Ukrayna'daki son gelişmelerin yakından takip edildiğini" belirtmişti.

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında ise GPDA (Sürücüler Birliği) direktörü Sebastian Vettel, açık bir şekilde "Rusya'da yarışmak istemediğini" söyledi.

Takım patronları, ortada Formula 1'den daha büyük bir resim olduğunu vurguluyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Bu çok üzücü bir durum. Şu an yapabileceğimiz tek şey beklemek ve gelişmeleri görmek, durumun iyileşmesini umut etmek. Şu andan itibaren Eylül'deki yarışa kadar yeterince zaman olduğunu düşünüyorum. Dileğimiz bir şekilde her şeyin çok yakında durması."

"Formula 1 durumu yönetmeye çalışıyor, bu akşam hep birlikte bir toplantı gerçekleştirecek ve durumu daha iyi anlamaya çalışacağız. Şu anda tek yapabileceğimiz şey doğru kararı alabilmek için olayı tüm hatlarıyla masaya yatırmak.

"Fakat Formula 1 şu anda en önemli şey değil. Yaşananların boyutu çok daha önemli, bundan dolayı çok üzgünüm." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams takım patronu Jost Capito'da Binotto'nun duygularına katılıyor.

"Yaşananlar çok üzücü. Kalplerimiz oradaki tüm insanlarla birlikte."

"Bu bize aynı zamanda dünyada Formula 1'den daha önemli şeyler olduğunu gösteriyor. Biz burada araç performanslarını düşünürken, dünya üzerinde insanlar hayatlarını kaybetmekten korkarak yaşıyor."

"Bu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Gelecekte ne olacağına dair ise yönetim organlarıyla, FIA ve FOM ile iyi bir ilişkiye sahibiz. Durumun tamamen farkındalar ve herkes için en doğru, en uygun kararı alacaklar."

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur'da benzer duyguları paylaşıyor.

"Mattia doğru söylüyor, bu durumda düşünmemiz gereken öncelikli olay yarışmak değil. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Herkesin durumu dikkatle takip ettiğini düşünüyorum. Yarışmayı düşüneceğimiz zamanlar da olacak, ama şu anda önceliğimiz bu değil.

Eğer Rusya GP'si iptal edilirse, yarışın ikamesi için Türkiye en mantıklı aday konumuna gelecek.