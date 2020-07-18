Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız

Takımlar, koronavirüs döneminde alınan kararlar kapsamında 2021'de bütçe sınırının yanında gelişimi kısıtlayacak bazı değişiklikleri de onaylamıştı.

Bu kapsamda belli parçalar 2021 sonuna kadar donduruldu ve takımlar o alanlarda geliştirme çalışması için 2 jeton hakkına sahip olacak. Yani takımlar mevcut aracında belli noktalarda sıkıntılar yaşıyorsa, o sorunları aşabilmek için jeton haklarını kullanacaklar. Aksi takdirde sıkıntı yaşanan alanların 2021 sonuna kadar düzeltilmesine izin verilmeyecek.

Takımlar, gelecek çarşamba gününe kadar hangi alanlarda jeton haklarını kullanacaklarını FIA'ya bildirmek zorunda. Daha sonrasında ise güncelleme planlarına dair tüm detayları FIA'ya bildirecekler.

Kurallara göre müşteri takımları, tedarikçi takımların jeton hakkı kullanarak geliştirdikleri parçaları kullanabilmek için kendi jeton haklarından vazgeçmiş olacak.

Ancak şu anda tedarikçi takımın 2019 parçalarını kullanan takımlar, gelecek sene 2020 parçalarını kullanmak istediklerinde, jeton hakkını kullanmadan bunu yapabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde güncellenen 2021 FIA Teknik Kuralları'nda bu konuya yer verildi ve "şu anda bir tedarikçi takımın 2019 parçalarını kullanan takımların, 2021'de isterse jeton hakkını kullanmadan 2020 parçalarına geçebileceği" belirtildi.

Racing Point şu anda Mercedes'in 2019 vites kutusunu kullanıyor. Gelecek sene Aston Martin olduğunda ise jeton hakkını kullanmadan Mercedes'in mevcut 2020 vites kutusunu kullanabilecek.

Racing Point aynı şekilde gelecek sene Mercedes'in süspansiyon, hidrolik, direksiyon ve fren sistemlerini 2020 aracından alıp jeton haklarını aracın farklı alanlarında kullanabilir.

Bu sayede 2020'de zaten ileri yönde adım atan Racing Point, 2021'de daha da ilerleyebilir.

AlphaTauri takımı da benzer durumda. Takım şu anda Red Bull'un 2019 vites kutusunu ve diğer paylaşılabilen parçalarını kullanıyor.

Ferrari müşterileri Haas ve Alfa Romeo ise Mercedes müşterileri ile aynı fırsata sahip olmayacaklar çünkü onlar halihazırda Ferrari'nin 2020 parçalarını ya da tasarımlarını kullanıyorlar.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, jeton sistemiyle gelişimin çok kısıtlı olmasının ve bazı takımların onları kullanmadan dahi gelişebilecek olmasının sinir bozucu olduğunu söyledi.

Binotto, "Gelişimi tam dondurma öncesinde jeton sistemi getirildi. En azından iki jeton olması önemliydi. Covid sonrası dönem için bazı ödünler vermek için bu sistem getirildi."

"Tamamen mutlu olmamalıyız çünkü Ferrari olarak olduğumuz yere bakınca, biz tamamen gelişmek istiyoruz ancak bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Bu değişiklikler, koronavirüs sonrası için planlanan ödünlerden bazıları."

"Ve biz Ferrari olarak, durumun öneminin farkında olduğumuz için tüm F1 dünyası ve takımlar için sorumlu davrandık. Ancak sonuç bu. Jetonlarımızı seçtik."

"Gelecek sene için bazı konularda hâlâ tartışıyoruz. 2019'dan 2020 paketine güncelleyebilecek takımlar olması nedeniyle mutlu değiliz."

"Bunun adil olmayacağına inanıyorum çünkü iki jeton hakkı herkes için aynı olmalı. Biz iki jeton hakkımızın olacağını biliyoruz. Herkes bununla sınırlı olmalı." dedi.

Renault'dan Marcin Budkowski de jeton sistemini kabul ettiklerini ancak Binotto gibi bu açığın kapatılması gerektiğini söyledi.

Budkowski, "Bu dönemde devam edebilmek için, gelecek sene gelişimin dondurulması gerekliydi. Bu yüzden sistemden memnunuz. Hâlâ hangi alanda hakkımızı kullanmamızın iyi olacağına bakıyoruz. Birkaç günümüz daha var ve neyi seçmemiz gerektiğine karar vereceğiz."

"Ancak aynı zamanda ne yazık ki Mattia'nın sistemde bazı sıkıntılar olduğu görüşüne de katılıyorum. Birkaç takımın sistemden avantaj sağlayacağı bir açık var. FIA ve diğer takımlarla bunu konuşuyoruz ve çözüleceğini umuyoruz." dedi.