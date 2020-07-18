Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Yarış:
22 Saat
:
43 Dakika
:
32 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız

paylaşım
yorumlar
Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız
Ekleyen:
18 Tem 2020 13:45

Son çıkan haberlere göre FIA'nın yeni gelişim hakkı sistemine göre Racing Point ve AlphaTauri takımları 2021'de gelişim için jeton hakkı kullanmadan ciddi gelişme sağlayabilecekler. Sistemdeki bu açık, diğer takımları rahatsız etmiş durumda.

Takımlar, koronavirüs döneminde alınan kararlar kapsamında 2021'de bütçe sınırının yanında gelişimi kısıtlayacak bazı değişiklikleri de onaylamıştı.

Bu kapsamda belli parçalar 2021 sonuna kadar donduruldu ve takımlar o alanlarda geliştirme çalışması için 2 jeton hakkına sahip olacak. Yani takımlar mevcut aracında belli noktalarda sıkıntılar yaşıyorsa, o sorunları aşabilmek için jeton haklarını kullanacaklar. Aksi takdirde sıkıntı yaşanan alanların 2021 sonuna kadar düzeltilmesine izin verilmeyecek.

Takımlar, gelecek çarşamba gününe kadar hangi alanlarda jeton haklarını kullanacaklarını FIA'ya bildirmek zorunda. Daha sonrasında ise güncelleme planlarına dair tüm detayları FIA'ya bildirecekler.

Kurallara göre müşteri takımları, tedarikçi takımların jeton hakkı kullanarak geliştirdikleri parçaları kullanabilmek için kendi jeton haklarından vazgeçmiş olacak.

Ancak şu anda tedarikçi takımın 2019 parçalarını kullanan takımlar, gelecek sene 2020 parçalarını kullanmak istediklerinde, jeton hakkını kullanmadan bunu yapabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde güncellenen 2021 FIA Teknik Kuralları'nda bu konuya yer verildi ve "şu anda bir tedarikçi takımın 2019 parçalarını kullanan takımların, 2021'de isterse jeton hakkını kullanmadan 2020 parçalarına geçebileceği" belirtildi.

Racing Point şu anda Mercedes'in 2019 vites kutusunu kullanıyor. Gelecek sene Aston Martin olduğunda ise jeton hakkını kullanmadan Mercedes'in mevcut 2020 vites kutusunu kullanabilecek.

Racing Point aynı şekilde gelecek sene Mercedes'in süspansiyon, hidrolik, direksiyon ve fren sistemlerini 2020 aracından alıp jeton haklarını aracın farklı alanlarında kullanabilir.

Bu sayede 2020'de zaten ileri yönde adım atan Racing Point, 2021'de daha da ilerleyebilir.

AlphaTauri takımı da benzer durumda. Takım şu anda Red Bull'un 2019 vites kutusunu ve diğer paylaşılabilen parçalarını kullanıyor.

Ferrari müşterileri Haas ve Alfa Romeo ise Mercedes müşterileri ile aynı fırsata sahip olmayacaklar çünkü onlar halihazırda Ferrari'nin 2020 parçalarını ya da tasarımlarını kullanıyorlar.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, jeton sistemiyle gelişimin çok kısıtlı olmasının ve bazı takımların onları kullanmadan dahi gelişebilecek olmasının sinir bozucu olduğunu söyledi.

 

Binotto, "Gelişimi tam dondurma öncesinde jeton sistemi getirildi. En azından iki jeton olması önemliydi. Covid sonrası dönem için bazı ödünler vermek için bu sistem getirildi."

"Tamamen mutlu olmamalıyız çünkü Ferrari olarak olduğumuz yere bakınca, biz tamamen gelişmek istiyoruz ancak bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Bu değişiklikler, koronavirüs sonrası için planlanan ödünlerden bazıları."

"Ve biz Ferrari olarak, durumun öneminin farkında olduğumuz için tüm F1 dünyası ve takımlar için sorumlu davrandık. Ancak sonuç bu. Jetonlarımızı seçtik."

"Gelecek sene için bazı konularda hâlâ tartışıyoruz. 2019'dan 2020 paketine güncelleyebilecek takımlar olması nedeniyle mutlu değiliz."

"Bunun adil olmayacağına inanıyorum çünkü iki jeton hakkı herkes için aynı olmalı. Biz iki jeton hakkımızın olacağını biliyoruz. Herkes bununla sınırlı olmalı." dedi.

Renault'dan Marcin Budkowski de jeton sistemini kabul ettiklerini ancak Binotto gibi bu açığın kapatılması gerektiğini söyledi.

Budkowski, "Bu dönemde devam edebilmek için, gelecek sene gelişimin dondurulması gerekliydi. Bu yüzden sistemden memnunuz. Hâlâ hangi alanda hakkımızı kullanmamızın iyi olacağına bakıyoruz. Birkaç günümüz daha var ve neyi seçmemiz gerektiğine karar vereceğiz."

"Ancak aynı zamanda ne yazık ki Mattia'nın sistemde bazı sıkıntılar olduğu görüşüne de katılıyorum. Birkaç takımın sistemden avantaj sağlayacağı bir açık var. FIA ve diğer takımlarla bunu konuşuyoruz ve çözüleceğini umuyoruz." dedi.

Sonraki haber
Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Önceki haber

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Sonraki haber

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Formula 1 / Formula 1
24dk

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları
Formula 1 / Formula 1
1s

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız
Formula 1 / Formula 1
40dk

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız

FIA: "Mercedes'in Racing Point davasında suçlu olduğuna dair bir kanıt yok"
Formula 1 / Formula 1
3s

FIA: "Mercedes'in Racing Point davasında suçlu olduğuna dair bir kanıt yok"

Jerez MotoGP: 2020'nin ilk pole pozisyonu Quartararo'nun oldu!
MotoGP / MotoGP
1s

Jerez MotoGP: 2020'nin ilk pole pozisyonu Quartararo'nun oldu!

Macaristan GP 3. antrenman: Bottas lider, Perez üçüncü!
Formula 1 / Formula 1
3s

Macaristan GP 3. antrenman: Bottas lider, Perez üçüncü!

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı
Formula 1 / Formula 1

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

Allison: "Ferrari'nin geçmişi, kısa vadeli düşünmesine neden oluyor"
Formula 1 / Formula 1

Allison: "Ferrari'nin geçmişi, kısa vadeli düşünmesine neden oluyor"

Son Haberler

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Formula 1 / Formula 1
24dk

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız
Formula 1 / Formula 1
40dk

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları
Formula 1 / Formula 1
1s

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Pirelli, 18 inç lastiklerden memnun
Formula 1 / Formula 1
1s

Pirelli, 18 inç lastiklerden memnun

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

24dk
2
Formula 1

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları

1s
3
Formula 1

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız

40dk
4
Formula 1

FIA: "Mercedes'in Racing Point davasında suçlu olduğuna dair bir kanıt yok"

3s
5
MotoGP

Jerez MotoGP: 2020'nin ilk pole pozisyonu Quartararo'nun oldu!

1s

Son Videolar

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Son Haberler

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
F1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız
F1

Takımlar, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2021'deki serbest gelişim hakkından rahatsız

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları
F1

Canlı Anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Pirelli, 18 inç lastiklerden memnun
F1

Pirelli, 18 inç lastiklerden memnun

Red Bull, Macaristan'da cuma akşamı çalışma yasağını ihlal etti
F1

Red Bull, Macaristan'da cuma akşamı çalışma yasağını ihlal etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.