Takımlar, puan yönetmeliğindeki kural açığını fark etmediklerini itiraf ediyorlar
Formula 1 takımları, Japonya GP'sinde tam puan verilmesine yol açan kural açığını göz ardı ettiklerini, ancak gelecek sezona kadar bu konuda adım atacaklarını söylüyorlar.
Japonya GP'si baştan sona kaotik bir yarış olarak tarihe geçti, öyle ki damalı bayrak sallandıktan bile büyük bir karmaşa hakimdi, nitekim yarış tam mesafe koşulmamasına ve kendisi de gereken farkı yaratamamasına rağmen Max Verstappen dünya şampiyonu ilan edildi.
Bu durum bir hayli kafa karıştırıcıydı çünkü herkes yarış mesafesinin %75'i tamamlamadığı için liderin 19, ikincinin 15, üçüncünün 12 puan aldığı sistemin uygulanacağını ve şampiyonanın ABD'ye taşınacağını düşünüyordu. Bu, geçtiğimiz seneki Belçika fiyaskosunun tekrarlanmaması için getirilen yeni bir kural.
Ancak yine herkes bir maddeyi atlamıştı: yarım puan uygulaması yalnızca yarışın durdurulduğu ve yeniden başlatılmadığı durumlarda geçerli olmakta, damalı bayrağa ulaşılan her durumda ise tam puan verilmekteydi!
Dolayısıyla bu, Charles Leclerc'in son turda pisti keserek avantaj elde ettiği için beş saniye ceza alarak üçüncü sıraya düşmesi ve Verstappen'in ihtiyacı olan 8 puan farkı yaratarak şampiyon olması anlamına geliyordu.
Takımlardan bu konuyla ilgili çoğunlukla uzlaştırıcı açıklamalar geldi. Puan yönetmeliğine son şeklini veren isimlerden Alpine sportif direktörü Alan Permane, yönetmeliğin amacının pilotların sadece birkaç yarış turu tamamladıkları için tam puan almalarını engellemek olduğunu söyledi.
FIA'nın tam puan tercihine şaşırıp şaşırmadığı sorulan Permane "Şaşırdım, çünkü bu yönetmeliğin yazılmasında birkaç kişiyle birlikte etkili olduğumu söylemeliyim ve ne yapılması gerektiğini biliyordum. Ancak FIA'nın yönetmeliği uygulama şekli, yönetmeliğin ne amaçladığını açıkça ortaya koyuyor." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Yönetmelikler geçen sene Spa'dan sonra değiştirildi, nitekim yarış devam ettirilememiş ve sadece birkaç tur atılmıştı. Ancak yönetmeliklerde durumu biraz abartmış olabiliriz. Belki de bunu düzeltmemiz gerekiyor."
"FIA'nın yaptığı şey yönetmeliğin yazılış şekline göre doğru, ancak amaçladığı şeylere göre doğru olduğundan emin değilim."
McLaren takım patronu Andreas Seidl, takımların yarıda kalan yarışlar için sınırlı puan verilmesini öngören yönetmelikte daha açık ifadeler kullanmadıkları için suçu üstlenmeleri gerektiğini söyledi.
Seidl, "Bu konuda kendimi sorumlu hissediyorum çünkü her kış bu incelemeyi yapıyoruz ve her takımın yeterince açık olmayan noktaları gündeme getirme fırsatı var."
"Henüz takımla birlikte olup bitene yol açan maddenin tam olarak ne olduğu konusunda ayrıntıya girmedim, sadece Spa'dan sonra FIA ve F1 ile birlikte oluşturduğumuz yönetmeliğin yalnızca yarış normal şekilde bitmezse geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bu, hepimizin gözden kaçırdığı bir şey."
"Bu kış hepimiz kural açıklarının ya da farklı uygulamaların üstesinden gelmekle sorumluyuz." dedi.
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