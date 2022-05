Takımlar, Monako'da ertelenen startla ilgili farklı görüşlere sahip

Normalde 16.00'da gerçekleşecek formasyon turu, FIA yarış direktörü Eduardo Freitas tarafından ertelendi çünkü gridde yağmur yağdı ve daha şiddetli bir sağanak bekleniyordu.

Güvenlik aracının arkasında bir formasyon turu olacağı duyurulduğunda tüm takımlar yoğun yağmur lastiklerine veya geçiş lastiklerine geçmek zorunda kaldılar.

Lastiklerin starttan beş dakika önce takılması gerekiyor, dolayısıyla bazı takımlar bu hazırlık için diğerlerine göre daha az hazırlıklıydı. Bu da ikinci bir ertelemeye sebep oldu.

Yaklaşık 16 dakikalık bir gecikmeden sonra, güvenlik aracının arkasında ve sağanak yağmurun altında piste çıkan araçlar, sadece iki tur sonra kırmızı bayrak çıkması sonucu pite dönmek zorunda kaldılar.

Yağışların F1 ve FIA ​​tarafından kullanılan bazı elektrik sistemlerini etkilemesi sonucu kırmızı bayrak prosedürü oldukça uzadı. Takımların zaman ekranlarında da birtakım kafa karıştırıcı mesajların bulunduğu belirtildi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Bence erteleme prosedürlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor, çünkü lastikler gridin dışındayken ortam kaotikti."

"Burada grid oldukça sıkışık ve hava durumunu önceden tahmin etmeye çalışıp buna göre önlem almak biraz tehlikeli."

"Ortaya farklı görüşler çıkıyor. Yarışa başlayıp ardından sağanak yağışa tepki vererek güvenlik aracını devreye almak ya da yarışı durdurmak daha iyi olurdu, yine de olup bitenin gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

The Safety Car the field on the formation lap

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images