Takımlar, Monako'da ertelenen startla ilgili farklı görüşlere sahip

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Normalde 16.00'da gerçekleşecek formasyon turu, FIA yarış direktörü Eduardo Freitas tarafından ertelendi çünkü gridde yağmur yağdı ve daha şiddetli bir sağanak bekleniyordu.

Güvenlik aracının arkasında bir formasyon turu olacağı duyurulduğunda tüm takımlar yoğun yağmur lastiklerine veya geçiş lastiklerine geçmek zorunda kaldılar.

Lastiklerin starttan beş dakika önce takılması gerekiyor, dolayısıyla bazı takımlar bu hazırlık için diğerlerine göre daha az hazırlıklıydı. Bu da ikinci bir ertelemeye sebep oldu.

Yaklaşık 16 dakikalık bir gecikmeden sonra, güvenlik aracının arkasında ve sağanak yağmurun altında piste çıkan araçlar, sadece iki tur sonra kırmızı bayrak çıkması sonucu pite dönmek zorunda kaldılar.

Yağışların F1 ve FIA ​​tarafından kullanılan bazı elektrik sistemlerini etkilemesi sonucu kırmızı bayrak prosedürü oldukça uzadı. Takımların zaman ekranlarında da birtakım kafa karıştırıcı mesajların bulunduğu belirtildi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Bence erteleme prosedürlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor, çünkü lastikler gridin dışındayken ortam kaotikti."

"Burada grid oldukça sıkışık ve hava durumunu önceden tahmin etmeye çalışıp buna göre önlem almak biraz tehlikeli."

"Ortaya farklı görüşler çıkıyor. Yarışa başlayıp ardından sağanak yağışa tepki vererek güvenlik aracını devreye almak ya da yarışı durdurmak daha iyi olurdu, yine de olup bitenin gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

The Safety Car the field on the formation lap Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından yarış kontrolü tarafından alınan bazı garip kararların ne olduğu sorulan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımlara lastik değiştirmeleri için ekstra süre tanınmasından söz etti. Ferrari, lastikleri zamanında değiştirmeyi başaran takımlar arasındaydı.

Binotto, "Adı üstünde, garip kararlar. Söyleyebileceğim tek şey, yoğun yağmur lastiklerimizi zamanında takmayı başardık, tamamen hazırdık."

"O sırada kesinlikle güçlü bir pozisyondaydık. İşin takım açısından iyi yanı, organize olduğumuzu ve aynı zamanda büyük bir kapasiteye sahip olduğumuzu göstermekti."

"Bazen doğru kararları almak için doğru yoldan gitmeyi tercih ediyoruz, yarış kontrolün startı daha da ertelemeye karar vermesi maalesef üzücü. Bu gerekli miydi emin değilim. Sebebini onlara sormalıyız.”

Binotto ve Horner'ın düşüncelerine katılmayanlar da var. Mercedes takım patronu Toto Wolff, startı ertelemenin doğru karar olduğuna inananlardan birisi.

Wolff, "Başlangıçtaki yağmurun çok şiddetli olduğunu düşünüyorum. Pist üstünde sürekli fırtına varken yarışa başlamak mantıksız olurdu. Yani startın ertelenmesinden ötürü eleştiride bulunmayacağım."

"Ayrıca Freitas'a ve yarış direktörlerine yönetilmesi zor bir yarışta olduğumuz için biraz kredi vermelisiniz. Yarışın daha erken bir başlamış ​​olmasını umardım, ancak Biggin Hill ile [F1'in dijital kontrol merkezi] aradaki bağlantıyla ilgili bir problem yaşadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha bekledik."

"Genel olarak, format daha çok bir Amerikan futbolu maçıydı, bu yüzden aralarda sosisli sandviç yiyebilir veya bira içebilirdiniz. Ama bence start konusunda yapılabilecek başka bir şey yoktu.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, chats with Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren patronu Andreas Seidl de, bütçe sınırı döneminde kaza riskini azaltma gereğini öne sürerek startı erteleme kararını destekledi.

Seidl, "Yarış direktörünün verdiği kararın en doğru karar olduğunu söyleyebilirim."

"Hava tahminlerinin nasıl olduğunu bildiğimiz yarışa başlamaya ve acele etmeye kesinlikle gerek yoktu, çünkü özellikle bu pistte çok sayıda kaza meydana gelmesi riskini almanın bir anlamı yok. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda her şey uygun şekilde gerçekleşti. Önce güvenlik."

"Alınan kararları destekliyorum. Hava tahmininin nasıl olduğunu biliyorken büyük risk almanın bir anlamı yoktu, ayrıca bu koşullar altında yarışmanın bir yolu yoktu."

“Araçlar ciddi anlamda kızaklama yaşıyordu. Görüş zayıftı. Açıkçası bu yarışın olumlu yanlarından biri de her iki arabanın da hala tek parça olması, özellikle de bütçe sınırı döneminde olduğumuzu ve parça sıkıntısı çektiğimizi düşünürsek."

"Bize ulaşan tahminlere göre yağmur devam edecekti, ve bu yüzden yağmurun hafifleyeceği veya tamamen duracağı bir aralığı beklemek zorunda kaldık." dedi.