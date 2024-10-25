Takımlar Meksika'ya hangi güncellemelerle geldi?
Meksika GP hafta sonunda güncelleme getiren takımlar belli oldu.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Takımlar Amerika GP'sinin ardından Meksika'ya çok fazla yeni güncelleme getirmemeyi tercih ettiler.
McLaren yeni bir taban gövdesi ve motor kapağı getirirken, Red Bull ise motor kapağı, ön köşe için güncelleme getirmeyi seçti.
Mercedes ise geçtiğimiz hafta getirdiği güncellemelerle ilgili daha fazla test yapmaya odaklanırken, Ferrari sadece soğutma panjuru getirdi.
İşte takımlara göre güncellemeler
- McLaren: Motor kapağı, soğutma panjuru, taban gövdesi
- Ferrari: Soğutma panjuru
- Red Bull: Motor kapağı, ön köşe
- Visa Cash App RB: Taban çiti, taban kenarı, motor kapağı, soğutma panjuru
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Williams: Kiriş kanat, motor kapağı
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