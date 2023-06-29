Takımlar, "kuralların ruhuna aykırı hareket eden" Ferrari'den rahatsızlar

Avusturya yarışı öncesinde F1 takımlarının gündeminde Ferrari var. İtalyan marka şu anda eleştirilerin gündeminde yer alıyor çünkü birçok takım, Ferrari'nin kuralların ruhuna aykırı hareket ettiğini düşünüyor.

Bunun nedeni Pirelli ile gerçekleştirilen lastik testinde ve bu hafta Fiorano'daki çekim gününde yaşananlar.

Çekim günleri sadece sponsor çekimleri için mi olmalı?

Asıl eleştiriler çekim gününe yönelik o yüzden ilk bu konuyla başlayalım. Ferrari, bu hafta Salı günü Fiorano'da bir çekim günü düzenledi. İtalyan marka bu çekim gününde Avusturya'ya getirdiği güncellemeleri denedi.

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Avusturya GP'de sprint formatı uygulanacağından ötürü sadece bir antrenman seansı var, dolayısıyla yeni güncellemeleri denemek için o kadar da zaman olmayacak. Bu yüzden Ferrari, Avusturya'ya gelecek güncellemeleri denemek için ikinci çekim gününü kullandı.

Yani bu gün aslında bir çekim gününden ziyade yenilenen aracın shakedown'u gibi oldu diyebiliriz.

Ferrari geçtiğimiz yılda da çekim günlerinde de farklı ayarlar ve performans odaklı denemeler yapmıştı.

Kurallara bakacak olursak, burada yanlış bir şey yok çünkü çekim gününe istediğiniz spec araçla çıkabiliyorsunuz ve istediğiniz parçayı deneyebiliyorsunuz. Dolayısıyla FIA bu konudaki eleştiriler konusunda rahat ve herhangi bir soruşturma başlatılmadı.

Takımların eleştiride bulunduğu konu ise şu: Çekim günleri sadece ticari odaklı olmalı, performans odaklı denemeler burada işin içine girmemeli.

Birçok takım, 100 kilometre olan çekim günlerinin sadece ticari içerikler ve sponsor çekimleri için olması gerektiğini savunuyor ve çekim günlerinde güncelleme deneyen Ferrari'nin, "kuralların ruhuna aykırı" hareket ettiğine inanıyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano Fotoğraf: Davide Cavazza

Ferrari, Pirelli lastik testinde ayar denemesi mi yaptı?

Bir diğer konu ise Ferrari'nin gerçekleştirdiği Pirelli lastik testi ve ayarların test içerisinde değiştirilmiş olması.

İspanya Grand Prix'sinin ardından Ferrari, Barselona'da Pirelli lastik testine katıldı ve 2024 lastikleri ile test gerçekleştirdi.

Ferrari'ye yakın kaynaklar, Barselona'da gerçekleştirilen Pirelli lastik testinin yeni güncellemeler için en iyi ayarları bulma konusunda ve lastikleri anlamakta takıma çok yardımcı olduğunu söylüyorlar.

İspanya GP'nin ardından Pirelli için yapılan lastik testi, sadece lastikler konusunda değil, aero konusunda da bazı soru işaretlerinin kalkmasına yardımcı olmuş gibiydi ve takım Kanada'da iyi performans sergiledi.

Birçok kaynağa göre; İspanya'daki lastik testinde bolca veri toplayan aerodinamistler, İspanya'da getirilen güncellemelerin (sidepod ve taban) potansiyeline yakınlaşmasını sağlayabildiler.

Özellikle de Barselona'ya getirilen yeni tabanı daha iyi anlayabildiler. Sonuçta her güncelleme paketinin daha iyi anlaşılabilmesi ve potansiyelinin kullanılabilmesi için bolca kilometre ve veri gerekiyor. Barselona'daki testler bu anlamda mühendislere çok yardımcı olmuş gibi durdu.

Lastiklerin ve güncellemelerin anlaşılmasına ek olarak, araç ayarı ve doğru çalışma aralığını bulma konusunda da İspanya testinde büyük adımlar atıldığı düşünülüyor.

Takımlar da özellikle ayar denenmesi konuda şikayet ediyorlar ve Ferrari'nin Pirelli lastik testinde yeni güncellemelerin en iyi çalışacağı ayar aralığını bulmak için kullandığını söylüyorlar.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bunu kesinlikle yalanladı ve Pirelli lastik testlerinde veri toplamanın mümkün olmadığını söyledi.

Pirelli'nin lastik testlerinin "kör testler" olduğunu hatırlatmak fayda var. Yani lastik testi yapacak olan takım, testte sadece daha önce yarıştığı bir araçla sürüş yapabilir ve [çekim günlerinin aksine] daha önce resmi bir FIA seansında piste çıkarmadığı, yeni bir parça veya çözüm deneyemez.

Ayrıca, gün boyunca araç ayarları da aynı kalmak zorunda. Araç ayarlarının aynı kalması sayesinde, lastikler üzerinde yapılan çalışmaların etkileri arasındaki farklar daha net anlaşılabiliyor.

Pilotlar, testlerde hangi hamuru sürdüğünü bilmiyorlar. Pilotlardan istenen şey, sabit ve istikrarlı bir tempoda gitmeleri.

Burada şöyle bir nokta var: Eğer Pirelli ile takım anlaşırsa, Pirelli'nin daha iyi veri toplaması için aracın ayarları değiştirilebiliyor. Dolayısıyla Ferrari iddia edildiği gibi ayarları değiştirdiyse bile Pirelli'yle anlaşması durumunda kurallara aykırı bir şey yapmamış olur.

Kısacası, iki durumda da Ferrari'nin kurallara aykırı yapmış olduğu bir durum yok. Ancak takımlar, bazı noktalarda Ferrari'nin sınırları zorladığı ve kuralların ruhuna aykırı davrandığını düşünüyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Pirelli