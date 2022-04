Takımlar, takımlar arasındaki bağlarla alakalı "reform" istiyor

2022 sezonunun ilk üç yarışı geride kalırken, yeni kurallarla birlikte en büyük çıkışı yapan takımlardan birisi Haas oldu. Geçtiğimiz sezon net şekilde gridin en yavaş aracına sahip olan Haas'ın yükselişi, takımın Ferrari ile olan bağlarından dolayı rakiplerce sorgulanıyor.

Geçmişten bu yana alabileceği tüm parçaları Ferrari'den alan Amerikan ekibi, bu sene Maranello'ya bir ofis açmaları ve Ferrari'den birtakım personelin takıma katılmasıyla Ferrari ile bağlarını sağlamlaştırdı.

Bu durum, Haas'ın eski çalışanlarca paylaşılan bilgilerden kazanç elde edebileceğine dair korkulara yol açtı; bu, tek başına çalışan ekiplerin elde edemeyeceği bir şey.

FIA, Haas-Ferrari ortaklığının derecesinden memnun, buna rağmen rakip takımlar bu konudaki düzenlemelerin sıkılaştırılmasını istiyorlar.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Düzenlemelerde reforma ihtiyaç var çünkü şu anda yaptığımız bu tür tartışmalardan, son birkaç gün veya son haftalardaki polemiklerden kaçınmak istiyoruz. Herkes iyi performans göstermeyi hak eder ve insanlar iyi bir iş yaptıklarında takdir görmeliler."

"Fakat aynı binada gördüğümüz sık sık iş değiştirmek veya sık sık varlık değiştirmek gibi durumlar sadece spor için gereksiz tartışmalara yol açıyor. Bildiğiniz gibi iki sene önce kullandığımız rüzgar tünelini şu anda Aston Martin kullanıyor. Bunun hakkında birçok saçmalıkla karşı karşıya kaldık ve durumu büyük bir titizlikle ele aldık."

"Ancak ileriye dönük olarak bu durumdan ödün vermemiz gerekirse bunu yapmalıyız, çünkü takımların hiçbiri bugün gördüğümüz şekilde işbirliğinde bulunmamalı." dedi.

McLaren takım patronu Andres Seidl de Wolff'e katılıyor ve F1'in takımlar arasındaki her türlü işbirliğini durdurması gerektiğini söylüyor.

Seidl, "Formula 1'in 10, 11 veya 12 takımın şampiyonası olması gerektiği bizim için açık, bu da çekirdek performansla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı olmaması gerektiği anlamına geliyor. En fazla güç ünitelerinin ve vites kutusu parçalarının paylaşıma açık olması gerekiyor. Herhangi bir altyapı paylaşımı vs. olmamalı."

"Sen buna izin verir vermez, araç tarafında bilgi transferi oluyor ve FIA'nın bunu takip etmesi zor. Eğer bir şeyin takibi mümkün değilse, onu yasaklamanız gerekir."

"Bunun iki nedeni var: B takımlarını bizim gibi takımlara kıyasla aşırı rekabetçi kılması ve aynı zamanda A takımlarının da bundan faydalanması, ki bu daha da endişe verici.

"F1'de ve FIA ​​ile birkaç takım arasında gerçekleşen tüm konuşmalardan dolayı, önümüzdeki yıllarda bu durumu düzeltmek için nihayet bazı adımlar atmayı umuyoruz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, in the team principals Press Conference

Photo by: FIA Pool