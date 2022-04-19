Takımlar, takımlar arasındaki bağlarla alakalı "reform" istiyor

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2022 sezonunun ilk üç yarışı geride kalırken, yeni kurallarla birlikte en büyük çıkışı yapan takımlardan birisi Haas oldu. Geçtiğimiz sezon net şekilde gridin en yavaş aracına sahip olan Haas'ın yükselişi, takımın Ferrari ile olan bağlarından dolayı rakiplerce sorgulanıyor.

Geçmişten bu yana alabileceği tüm parçaları Ferrari'den alan Amerikan ekibi, bu sene Maranello'ya bir ofis açmaları ve Ferrari'den birtakım personelin takıma katılmasıyla Ferrari ile bağlarını sağlamlaştırdı.

Bu durum, Haas'ın eski çalışanlarca paylaşılan bilgilerden kazanç elde edebileceğine dair korkulara yol açtı; bu, tek başına çalışan ekiplerin elde edemeyeceği bir şey.

FIA, Haas-Ferrari ortaklığının derecesinden memnun, buna rağmen rakip takımlar bu konudaki düzenlemelerin sıkılaştırılmasını istiyorlar.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Düzenlemelerde reforma ihtiyaç var çünkü şu anda yaptığımız bu tür tartışmalardan, son birkaç gün veya son haftalardaki polemiklerden kaçınmak istiyoruz. Herkes iyi performans göstermeyi hak eder ve insanlar iyi bir iş yaptıklarında takdir görmeliler."

"Fakat aynı binada gördüğümüz sık sık iş değiştirmek veya sık sık varlık değiştirmek gibi durumlar sadece spor için gereksiz tartışmalara yol açıyor. Bildiğiniz gibi iki sene önce kullandığımız rüzgar tünelini şu anda Aston Martin kullanıyor. Bunun hakkında birçok saçmalıkla karşı karşıya kaldık ve durumu büyük bir titizlikle ele aldık."

"Ancak ileriye dönük olarak bu durumdan ödün vermemiz gerekirse bunu yapmalıyız, çünkü takımların hiçbiri bugün gördüğümüz şekilde işbirliğinde bulunmamalı." dedi.

McLaren takım patronu Andres Seidl de Wolff'e katılıyor ve F1'in takımlar arasındaki her türlü işbirliğini durdurması gerektiğini söylüyor.

Seidl, "Formula 1'in 10, 11 veya 12 takımın şampiyonası olması gerektiği bizim için açık, bu da çekirdek performansla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı olmaması gerektiği anlamına geliyor. En fazla güç ünitelerinin ve vites kutusu parçalarının paylaşıma açık olması gerekiyor. Herhangi bir altyapı paylaşımı vs. olmamalı."

"Sen buna izin verir vermez, araç tarafında bilgi transferi oluyor ve FIA'nın bunu takip etmesi zor. Eğer bir şeyin takibi mümkün değilse, onu yasaklamanız gerekir."

"Bunun iki nedeni var: B takımlarını bizim gibi takımlara kıyasla aşırı rekabetçi kılması ve aynı zamanda A takımlarının da bundan faydalanması, ki bu daha da endişe verici.

"F1'de ve FIA ​​ile birkaç takım arasında gerçekleşen tüm konuşmalardan dolayı, önümüzdeki yıllarda bu durumu düzeltmek için nihayet bazı adımlar atmayı umuyoruz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

McLaren ve Mercedes'in görüşlerine karşı çıkan takımlar da oldu. Alfa Romeo bu takımlardan biriydi; takım patronu Fred Vasseur, yürürlükteki kuralların yeterince etkili olduğunu düşünüyor.

Vasseur, "Yönetmelikleri değiştirmemiz gerekip gerekmediğinden emin değilim, mali açıdan tamamen aynı hikaye -kuralları uygulamamız gerekiyor. Kurallar yeterince adil ve katı, bağlı kaldığınız sürece herhangi bir sorun yok."

"Bu yüzden FIA'ya güvendiğimizi düşünüyorum çünkü onlar düzenleyici görevini üstlenmek zorundalar ve üstleniyorlar da. Benim için herhangi bir sorun yok." dedi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer ise hem Vasseur'a hem Seidl'e katılıyor ve işin kilit noktasının "takip" olduğunu söylüyor.

Szafnauer, “Fred ile aynı fikirdeyim, ideal bir dünyada kurallar oldukça açık. Zorluk, kuralları takip etmekte."

"Yani, eğer kuralların takibi imkansızsa, o zaman takip edilebilecek kuralları her takım için eşit olacak şekilde değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden FIA ile yapılacak daha fazla tartışma olduğunu ve belki de biraz reform yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ancak Haas patronu Gunther Steiner rakip takımların ne düşündüğünü görmezden geldi ve günün sonunda önemli olan tek şeyin FIA'nın durumdan memnun kalması olduğunu söyledi.

Seidl'in düşünceleri sorulan Steiner, "Neyse ki FIA'yı Andreas yönetmiyor. Yani bunu önerebilir, ancak kuralları tanımlayacak bir yönetim mevcut."

“Kurallarda işinize yaramadığı için değiştiremeyeceğiniz şeyler vardır."

"Mercedes sekiz yıl üst üste dünya şampiyonluğunu kazandı, çok güçlü bir motorları vardı, çok iyi bir iş çıkardılar. Ama kimse 'Oh, şimdi motor kurallarını değiştirmeliyiz, çünkü Mercedes her şeyi kazanıyor' demedi."

"Yerinde bir yönetim var. Bazı insanlar sadece konuşarak her şeyi değiştirebileceklerini düşünüyorlarsa, bunun olacağını sanmıyorum.” dedi.