Altı takım Hollanda GP'ye güncellemeyle geldi
Altı Formula 1 takımı bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa güncelleme paketiyle geldi.
Hollanda GP farklı düzeniyle takımları önceki yarışlardan farklı ayarlar yapmaya iten pistlerin başında geliyor.
Takımlar bu hafta sonuna özgü paketlerden ziyade, performans güncellemesiyle gelmeyi tercih ettiler.
Red Bull sadece kiriş kanat getirirken, Mercedes yeni bir taban kenarı, sidepod girişi ve kiriş kanat tercihi yaptı.
McLaren yeni bir arka ve kiriş kanat getirirken, en büyük güncelleme paketi Aston Martin'den geldi. İngiliz ekip yeni bir taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı ve difüzör getirdi.
Haas lastik aşınmasını geliştirmek amacıyla ön kanat, burun ve fren kanalı güncellemesi getirmiş durumda.
AlphaTauri de arka kanadın uç kısmında değişiklik yaptı.
Ferrari, Alfa Romeo, Alpine ve Williams güncelleme getirmedi.
Takımların getirdiği güncellemeler:
Red Bull: Kiriş kanat
Mercedes: Taban kenarı, sidepod girişi, kiriş kanat
McLaren: Arka kanat, kiriş kanat
Aston Martin: Taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, difüzör,
Haas: Ön kanat, burun, fren kanalı
AlphaTauri: Arka kanat ucu
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