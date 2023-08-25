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Altı takım Hollanda GP'ye güncellemeyle geldi

Altı Formula 1 takımı bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa güncelleme paketiyle geldi.

Ekleyen:
Mercedes W14 technical detail

Hollanda GP farklı düzeniyle takımları önceki yarışlardan farklı ayarlar yapmaya iten pistlerin başında geliyor.

Takımlar bu hafta sonuna özgü paketlerden ziyade, performans güncellemesiyle gelmeyi tercih ettiler.

Red Bull sadece kiriş kanat getirirken, Mercedes yeni bir taban kenarı, sidepod girişi ve kiriş kanat tercihi yaptı.

McLaren yeni bir arka ve kiriş kanat getirirken, en büyük güncelleme paketi Aston Martin'den geldi. İngiliz ekip yeni bir taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı ve difüzör getirdi.

Haas lastik aşınmasını geliştirmek amacıyla ön kanat, burun ve fren kanalı güncellemesi getirmiş durumda.

AlphaTauri de arka kanadın uç kısmında değişiklik yaptı.

Ferrari, Alfa Romeo, Alpine ve Williams güncelleme getirmedi.

Takımların getirdiği güncellemeler:

Red Bull: Kiriş kanat

Mercedes: Taban kenarı, sidepod girişi, kiriş kanat

McLaren: Arka kanat, kiriş kanat

Aston Martin: Taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, difüzör,

Haas: Ön kanat, burun, fren kanalı

AlphaTauri: Arka kanat ucu

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Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı

Hollanda GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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