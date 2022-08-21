Takımlar hangi genç pilotları antrenmanlarda kullanacak?
Takımlar yılın ikinci yarısında, en az bir antrenman seansında genç sürücüleri piste çıkarmak zorunda kalacaklar. Peki bu isimler kimler olabilir? Bir bakalım.
2022 F1 sezonu öncesinde sportif yönetmeliklerde değişiklik yapılmış ve takımlara, en az iki antrenman seansında çaylak bir ismi piste çıkarma zorunluluğu getirmişti.
Bu ismin ikiden fazla F1 yarışına çıkmaması gerekiyor, bir bakıma çaylak kişiler kabul ediliyor. Bu yıl şimdiye kadar zaten genç sürücüleri piste çıkaran takımlar vardı.
Örneğin Red Bull, İspanya GP'de Juri Vips'i piste çıkarırken, Mercedes ve Williams, Nyck de Vries'ı tercih etti.
Mercedes'in yılın ikinci yarısında bir kez daha De Vries'a fırsat vereceği belli oldu. Red Bull ise ikinci test fırsatını bir başka F2 sürücüsü Liam Lawson'a verecek. Genç sürücü, AlphaTauri ile de piste çıkacak.
Ferrari yılın ikinci yarısında Robert Shwartzman'ı piste çıkaracak. Williams'ta ise Amerika GP'de Logan Sargeant direksiyonda olacak.
Diğer takımlar henüz bir doğrulamada bulunmadı ancak McLaren'ın elinde çok sayıda seçenek var. Colton Herta ve Pato O'Ward en öne çıkan isimler ancak Oscar Piastri de direksiyona geçebilir.
Alpine'de direksiyona Piastri'nin geçeceği düşünülüyordu ancak sezon sonunda takımda kalmayacak olması nedeniyle bu fırsat Jack Doohan'a verilebilir.
Alfa Romeo, bir çaylağı F1'e getirdiği için sadece bir antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarmak zorunda ve o isim büyük ihtimalle Theo Pourchaire olacak.
Aston Martin'in elinde genç bir sürücü olmadığı için tercihlerini De Vries isminden yana kullanmaları bekleniyor.
Haas'ın ise iki seçeneği var: Yedek pilotları Pietro Fittipaldi ve Ferrari'nin genç yeteneği Shwartzman.
Piste çıkacak/çıkması beklenen pilotlar:
|Takım
|Sürücüler
|Doğrulandı/Doğrulanmadı
|Mercedes
|De Vries
|Doğrulandı
|Red Bull
|Vips, Lawson
|Doğrulandı
|Ferrari
|Shwartzman
|Doğrulandı
|AlphaTauri
|Lawson
|Doğrulandı
|Williams
|De Vries, Sargeant
|Doğrulandı
|McLaren
|Piastri, Herta, O'Ward?
|Doğrulanmadı
|Alpine
|Piastri, Doohan?
|Doğrulanmadı
|Alfa Romeo
|Pourchaire?
|Doğrulanmadı
|Aston Martin
|De Vries?
|Doğrulanmadı
|Haas
|Fittipaldi?
|Doğrulanmadı
Tablo ve bilgiler RacingNews365'e aittir.
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