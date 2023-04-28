Takımlar, FIA'nın lastiklerle ilgili son dakika değişikliğine itiraz ettiler!

Söz konusu kural, Cumartesi günü sprint yarışının sıralamasını belirleyecek olan "shootout" seansındaki lastik kullanımını yakından ilgilendiriyor.

Kuralın amacı, takımların SQ1'de [Sprint Shootout Q1] ve SQ2'de yeni orta lastikler kullanması ve ardından son SQ3 seansı için yeni yumuşak lastikler kullanmasını zorunlu kılmak.

Ancak bir daha bakıldığında, kuralın aslında takımların Cumartesi günü için yeni bir yumuşak lastik seti saklamasını zorunlu kılmıyor.

Kural şöyle diyor: "SQ3 seansında, en fazla bir set kuru hava lastiği kullanılabilir ve bu set yumuşak lastiklerden oluşmalıdır."

Bu, normal koşullarda Q3'e veya SQ3'e girmeyi beklemeyen bir takımın Cumartesi günü için yeni bir yumuşak lastik setine ihtiyaç duymama konusunda kumar oynayabileceği anlamına geliyor.

İlk bölümden çıkmak için birkaç set harcamak zorunda kalan alt sıra takımları, bu sayede tüm yumuşak lastiklerini Pazar günkü ana yarışın sıralamasını belirleyecek olan Cuma günkü sıralama turlarında kullanabilir, üstüne yarış için lastik de saklayabilirler!

Pirelli tyres on a Nico Hulkenberg branded Haas F1 Team trolley Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Epey tartışılan bu tuhaflıkla ilgili Cuma sabahı harekete geçen FIA, yönetmelikleri değiştirmek ve takımların Cumartesi günü için yeni yumuşak lastikler bulundurmasını zorunlu kılarak boşluğu kapatmak amacıyla takımlar arasında bir oylama düzenledi.

Sportif yönetmeliklerde yakın zamanda yapılan bir değişiklikle, sprint yarışı kurallarında en az sekiz takımın mutabakatıyla yarış hafta sonlarında "geçici" değişiklikler yapılmasına yönelik hüküm eklenmiş, bu sayede sprint formatında değişikliğe gidilebilmişti.

Kural daha sonra F1 Komisyonu ve Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından tekrar gözden geçirilecek ve ardından sezonun geri kalanı için "kalıcı" olarak değiştirilecekti.

Ancak bu sefer takımlar son dakika değişikliğine itiraz etti ve FIA gerekli sekiz oyu alamadı.

Bu nedenle kural bu hafta sonu için değişmedi ancak Imola'daki bir sonraki yarıştan önce tekrar gözden geçirilebilir ve düzenlenebilir.

Gerçekte, takımların bu hafta sonu Bakü'de SQ3 yapabilecek olası araçların yaşayacağı kargaşa potansiyeli göz önüne alındığında kumar oynaması pek olası değil, ancak kural değiştirilmezse normal pistlerde bu tür kumarları görebiliriz.