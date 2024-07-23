Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!
Formula 1 takımları, bugün gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısında ilk 12'ye puan verilmesi yönündeki fikri reddetti.
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, startta pistin geri kalanı
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
FIA tek koltuklu yarış direktörü Nicolas Tombazis ve Formula 1'in başkanı Stefano Domenicali'nin başkanlık ettiği Formula 1 Komisyonu,23 Temmuz Salı günü Londra'da toplantıda.
Toplantıda, puan sisteminin ilk 12 pilotu puan almasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi, 2025 yılında araçların minimum ağırlığının arttırılması ve 2026 sezonu öncesindeki test takvimi de dahil olmak üzere bir dizi konu ele alındı.
PUAN SİSTEMİ
Takımlar, oylama sonucunda ilk 12'ye puan verilmesi fikrini reddetmiş ve mevcut puan sisteminin devamına karar vermiştir.
ARAÇ VE SÜRÜCÜNÜN ASGARİ AĞIRLIĞI
Sürücülerin sağlığı açısından, sürücülerin asgari ağırlığı 80 kg'dan 82 kg'a çıkarılmıştır. Sonuç olarak, 2025 yılında aracın yakıtsız minimum ağırlığı mevcut 798 kg'dan 800 kg'a yükseltilecektir.
2026 SEZONU ÖNCESI TESTLER
2026 F1 sezonu öncesinde yapılan testler, üçer günlük üç seansa bölünmüş dokuz günden oluşacaktır.
George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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