Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!

Formula 1 takımları, bugün gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısında ilk 12'ye puan verilmesi yönündeki fikri reddetti.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, startta pistin geri kalanı

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, startta pistin geri kalanı

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

FIA tek koltuklu yarış direktörü Nicolas Tombazis ve Formula 1'in başkanı Stefano Domenicali'nin başkanlık ettiği Formula 1 Komisyonu,23 Temmuz Salı günü Londra'da toplantıda.

Toplantıda, puan sisteminin ilk 12 pilotu puan almasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi, 2025 yılında araçların minimum ağırlığının arttırılması ve 2026 sezonu öncesindeki test takvimi de dahil olmak üzere bir dizi konu ele alındı.

PUAN SİSTEMİ

Takımlar, oylama sonucunda ilk 12'ye puan verilmesi fikrini reddetmiş ve mevcut puan sisteminin devamına karar vermiştir.

ARAÇ VE SÜRÜCÜNÜN ASGARİ AĞIRLIĞI

Sürücülerin sağlığı açısından, sürücülerin asgari ağırlığı 80 kg'dan 82 kg'a çıkarılmıştır. Sonuç olarak, 2025 yılında aracın yakıtsız minimum ağırlığı mevcut 798 kg'dan 800 kg'a yükseltilecektir.

2026 SEZONU ÖNCESI TESTLER

2026 F1 sezonu öncesinde yapılan testler, üçer günlük üç seansa bölünmüş dokuz günden oluşacaktır.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"
Sonraki haber Vandoorne, Aston Martin ile F1 testine katılacak

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
McLaren, yıl sonunda şampiyonluk şansı varsa Norris'e odaklanabilir

McLaren, yıl sonunda şampiyonluk şansı varsa Norris'e odaklanabilir

Formula 1
Macaristan GP
McLaren, yıl sonunda şampiyonluk şansı varsa Norris'e odaklanabilir
Binotto, Ferrari'den bazı isimleri Audi'ye çekmeye çalışabilir

Binotto, Ferrari'den bazı isimleri Audi'ye çekmeye çalışabilir

Formula 1
Macaristan GP
Binotto, Ferrari'den bazı isimleri Audi'ye çekmeye çalışabilir
Alonso: "Cowell, Aston Martin'e önemli bir zamanda geliyor"

Alonso: "Cowell, Aston Martin'e önemli bir zamanda geliyor"

Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Cowell, Aston Martin'e önemli bir zamanda geliyor"

Son Haberler

Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş

Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş
Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"

Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"

F1 Formula 1
Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"
Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!

Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!
Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

F1 Formula 1
Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye