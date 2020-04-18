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Formula 1 / Son dakika

Takımlar, bir hafta sonunda iki yarış yapılmasına karşı çıktı

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Takımlar, bir hafta sonunda iki yarış yapılmasına karşı çıktı
Ekleyen:
, Главный редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Nis 2020 08:45

Formula 1 takımları, hem maddi anlamda hem de fiziksel anlamda son derece zorlayıcı olması beklenen "bir hafta sonunda iki yarış" fikrini desteklemiyorlar.

Formula 1 son aylarda şampiyonanın ilk dokuz yarışını ya iptal etti ya da erteledi. Fransa Grand Prix'sinin de ileri bir tarihe ertelenmesi de kaçınılmaz.

Bu nedenle başlangıçta planlanan 22 yarışlık takvimin gerçekleşmesi imkansız hale geldi.

F1 yönetimi ve FIA, bundan ötürü alternatif çözümlere yönelmiş durumdalar. Bunun için de çok farklı seçenekleri değerlendiriyorlar. Bunlar arasında aynı pistte iki yarış yapmak ve hatta bir hafta sonunda iki yarış yapmak da var.

Daha önce bazı takım patronları mümkün olduğunca çok yarış yapmak için her türlü teklifi kabul etmeye hazırlıklı olduklarını belirtmişlerdi.

Ama İtalyan basını durumun böyle olmadığını yazdı.

Corriere dello Sport'un haberine göre takımların hiçbirisi, bir hafta sonunda iki yarış fikrini desteklemiyor.

Bu kararın arkasında da finansal şartların yattığı iddia edildi. Çünkü bir hafta sonunda iki yarış yapmak, maddi anlamda pek de faydalı olmayacak.

Her ne kadar çok sayıda ünite veya parça olsa bile, ilk yarışta kaza yapan sürücünün ikinci yarışta yer almama riski olacak. Bu yüzden de takımlar bu fikre pek sıcak bakmıyorlar.

F1'in nasıl bir yol tercih edeceği merak konusu.

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Editör Кирилл Качнов

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