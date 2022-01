Takımlar, Barselona testine "daha basit" araçlarla gelebilir

Haberi dinle

2022'de Formula 1'de hemen hemen pek çok şey değişecek. Spor, yeni araçlarla beraber kendisini daha da çekici kılmak istiyor ve bu da 10 takımın mühendisleri için zorlu bir sürece yol açıyor.

Yeni aerodinamik yapı, zemin etkisinin dönüşü, daha büyük jantlar, daha standart bileşenler ve farklı mekanik yapılar, belki de 72 yıllık Formula 1 tarihinin en büyük değişimine neden oluyor.

Takımlar geçen yıl zaten bütçe sınırındaydı. Yıl boyunca takımların yaklaşık 145 milyon dolarlık bütçesi vardı ve bu yıl bu rakam 140 milyon civarında olacak.

Yeni araçlar herkes için o kadar yeni ki öğrenme süreci çok hızlı ilerliyor. Performans kazancı, rüzgar tünelinde geçirilen her saat ve yapılan her her çalışmanın ardından giderek büyüyor.

Auto Motor und Sport'a göre tam da bundan ötürü mesafe tamamlamak, deneyim kazanmak ve dayanıklılığı kontrol etmek adına Barselona'daki ilk teste basit bir araçla başlamak oldukça mantıklı olabilir.

Ardından takımlar, sezon başlamadan bir hafta önce Bahreyn'de yapılacak ikinci teste veya ilk yarışa ana güncellemeleri getirebilir. Bu yaklaşım, fabrikadaki çalışanlara, gelişim için birkaç hafta daha kazandırmış olacak.

Fakat başlangıçta basit bir temel paketle sürüş yapmak, ek maliyete yol açacak çünkü artık kullanılmayacak parçalara gereksiz yere yatırım yapılmış olacak.

Takımların elinde, istedikleri kadar harcayabilecekleri sınırsız kaynak olmadığı için de bunu yapmak mantıksız olabilir. Ayrıca takımlar, ilk yarışa götüreceği paketi denerse, elinde ne olduğunu bilebilir ve bunun üzerinde ince ayar çalışması yapabilir. Çünkü yeni paket demek büyük riskler demek.

Kararla ilgili düşünülmesi gereken faktörlerden birisi de, kopyalama sürecinin Barselona testleriyle başlayacak olması. Her takım, rakiplerinin düşünmediği bir fikir bulmuş olabilir. Bu da ilginç bir yönü ortaya koyuyor.

Autosport 2022 F1 mock up, side angle Fotoğraf: Matt Fiveash