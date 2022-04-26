Takımlar arasında pilot takası mı olacak?

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Sürücülerin geleceğiyle ilgili söylentiler, genellikle sezon ortasında artmaya başlar. Bu yıl takımlardaki olası değişikliklere ilişkin haberler Nisan ayında çıkmaya başladı.

İspanyol TV kanalı DAZN'da çalışan F1 gazetecisi Albert Fabrega, Imola'daki yarışın ardından ilginç bir konuya dikkat çekti.

Padoktaki kaynaklarına atıfta bulunan Fabrega, iki takımda pilot takası yaşanacağını öne sürdü.

Genelde bu tarz konularda iyi şekilde bilgilendirilen Fabrega, "Pilot pazarı zaten hareket halinde. Bazı gelişmeler var ama detay veremem çünkü hiçbir şey anlatmamam istendi. Giden sürücünün adı beni şaşırtmıyor, onun yerine gelenin adı ise şaşırtıcı. Bu, iki takım arasındaki sürücü takasıyla alakalı." açıklamasında bulundu.

Fabrega başka bir ayrıntı vermedi ancak bazı varsayımlar yapabilir. Fabrega, işi gereği İspanyol sürücülerle ve onların temsilcileriyle iyi ilişkilere sahip olabilir. Griddeki iki İspanyol sürücüden ilki olan Carlos Sainz, Ferrari ile kontratını 2024 sonuna kadar uzattı.

Fakat Fernando Alonso'nun Alpine ile olan sözleşmesi sona eriyor ve kariyerine son vermeyi düşünmüyor. Hatta Alpine'le olmazsa, başka bir takımla gridde kalacağını belirtti.

Peki Alonso nereye gidebilir? Haftalar önce Alonso'nun Sebastian Vettel'in yerini alabileceği iddia edilmişti. Imola'da Vettel, geleceğinin takımın bu yıl aldığı sonuçlara bağlı olduğunu söylüyordu. Bu açıdan bir ihtimal bu takımlarda bir şeyler yaşanabilir. Ayrıca Nicholas Latifi'nin bu yılki performansından sonra Williams'ta kalması da pek olası görünmüyor. Yine de şimdilik her şey söylentiden ibaret.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522,and Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images