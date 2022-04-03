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Formula 1 Haberler

Takımlar ağırlık tasarrufu için araçlarındaki boyaları kaldırıyor

Formula 1 takımları, ağırlığı azaltmanın yollarını ararken, araçlarındaki boyayı kaldırarak bu alanda tasarruf etmeye çalışıyorlar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Takımlar ağırlık tasarrufu için araçlarındaki boyaları kaldırıyor
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Formula 1 araçları bu yıl 46 kilogram ağırlaşırken, minimum ağırlık 752 kg'dan 798 kg'a çıkarıldı. Bu, F1 için yeni bir rekor anlamına geliyor. Fakat takımlar minimum ağırlık seviyesine inmekte hâlâ zorlanıyorlar ve bunu başarabilen sadece Alfa Romeo var.

İsviçreli ekip, aracını o kadar hafif yaptı ki, 798 kg'a çıkabilmek adına aracına ağırlık dahi ekledi. Geri kalan tüm takımların sezona daha ağır araçlarla başladığı biliniyor.

AMuS'a göre Red Bull ve Mercedes 15, Ferrari 10, Haas ve McLaren 5 kg daha ağır.

AMuS'a konuşan Helmut Marko, "Bir günde kilo veremezsiniz. Sadece adım adım ilerlemek gerekiyor. Sınıra ulaşmak zaman alıyor." dedi.

İddiaya göre Mercedes hedefine ancak yaz aylarında ulaşabilecek.

Takımlar geçmişte,  performansı artırmaya ve ağırlığı azaltmaya ayrı ayrı odaklanırdı. Fakat bütçe sınırı altında iki ayrı program yürütmeleri mümkün değil. Takımlar şimdi aerodinamik gelişim ile ağırlık azaltmayı birlikte götürmesi gerekiyor.

Günümüzde her gramın değeri büyük ve takımların odaklandığı alanlardan birisi boya.

Alfa Romeo'dan Beat Zehnder, "Aracı tamamen boyamak yaklaşık 6 kg ağırlığa denk geliyor." dedi.

Örneğin Aston Martin, 350 gram ağırlık tasarrufu için sidepodu ve arka kanadı boyamamış. Takımların araçları lansman/sezon öncesi testleriyle kıyaslandığında,  özellikle siyah bölgelerdeki boyalar kaldırıldı ve böylelikle ağırlık tasarrufu yapıldı.

McLaren'ın renk düzenindeki değişim de bunu gösteriyor gibi görünüyor.

Saf karbon, boyalı yüzeye göre daha hafif. Bundan ötürü Ferrari, Alfa Romeo ve Aston Martin'in üçü de siyah kanatlarla yarışıyor. Sponsor logoları da karbon fiber yapıya yapıştırılıyor.

Bahreyn testlerinden sonra Red Bull, ön kanat ve ön kısımda değişikliğe giderek siyah renge geçti. Mercedes, Barselona testlerinden sonra ön kanadında benzer bir yol izlerken, Alpine, McLaren ve Williams aracın çeşitli noktalarında boya üzerinde değişiklikler yaptılar.

McLaren'dan Andreas Seidl, "Ağırlık bir takım hariç herkes için problem." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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