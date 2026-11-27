Formula 1 Katar GP
Takımlar, acil durum halinde pistten tahliye planını aldı
Williams pilotu Carlos Sainz, Katar Grand Prix’si kapsamında takımlara olası bir acil durumda pistten nasıl tahliye edileceklerine ilişkin talimatların iletildiğini doğruladı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 13:22
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Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Katar ve Abu Dabi yarışlarının durumu uzun süre tartışma konusuydu çünkü bölgeyi etkileyen savaş nedeniyle, burada yarış yapılmaması yönünde genel bir görüş vardı.
Fakat organizatörlerin gerekli güvenceleri vermesiyle yarışların düzenlenmesi karar verildi.
Yine de olası bir tehlike halinde tüm takımlara belirli bir "kaçış planı" iletildi.
Williams pilotu Carlos Sainz, takımların organizatörlerden acil durum ilan edilmesi halinde pistten tahliyeye yönelik bir plan aldığını açıkladı.
Sainz, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Evet, ilgili talimatlar elimizde. Bizi bilgilendirdiler. Ancak bu konuda yorumlayabileceğim tek şey bu. Bana söylenen de bu.”
Görünüşe bakılırsa FIA ve F1, bu planın detaylarını açıklamak istemiyor.
Öte yandan, pistte görev yapan gazetecilerin söz konusu tahliye planına sahip olmadığı belirtildi. Çok sayıda büyük haber ajansı ve televizyon kuruluşu ise sigorta şirketlerinin ortaya çıkabilecek riskleri kapsayan sigorta sağlamayı reddetmesi nedeniyle Katar'a gelmedi.
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