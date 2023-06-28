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Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

2026 motor kurallarına adım adım ilerlerken, tüm takımların tek bir endişesi var: ağırlığın daha da artması.

Altay Gök
Ekleyen:
James Vowles, Team Principal, Williams Racing and Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG
George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Geçen yıldan bu yana yer etkisini benimseyen F1 araçlarının en büyük sorunlarından biri hiç şüphesiz ki ağırlık.

Mevcut araçların minimum ağırlığı 798 kilogram, ancak durum öyle bir hal aldı ki, birçok takım bu sınırın oldukça üstünde.

Ağırlığın büyük bir kısmı 2014 yılında hibrid sistemlere geçilmesinden kaynaklanıyor ve araçlar zaman içinde giderek ağırlaşıyor.

Tüm bu sıkıntılar nedeniyle takımlar 2026 motor kurallarıyla birlikte ağırlığın daha da artmaması konusunda ısrarcı.

Mercedes Teknik Direktörü James Allison, bu sorunun takımların araçlarını daha hafif hale getirmek için araçlarına neleri dahil edecekleri konusunda "zor kararlar" vererek çözülmesi gerektiğine inanıyor.

Aston Martin Teknik Direktörü Dan Fallows ise bu hedeflere ulaşmak için güvenlikten ödün verilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Fallows, "Kurallarda takımlara yardımcı olmak için esnetilebilecek birçok şey var, ağırlık sınırını aşağı çekmek bunlardan biri."

"Ancak bunu yaparken güvenlikten herhangi bir şekilde ödün vermediğimizden emin olmalıyız."

"Tasarım anlamında yapabileceğimiz şeyler var. Ancak bu kesinlikle zorlu bir iş olacak. Güç ünitesi düzenlemelerinin zorluğu daha da artırdığına hiç şüphe yok." dedi.

 

Daha önceden RacingNews365'e konuşan Red Bull teknik sorumlusu Pierre Wache ise daha gerçekçi yaklaşıyor ve güvenlik önlemleri nedeniyle ciddi bir değişiklik beklemiyor.

Wache, "Ağırlık açısından önemli bir değişiklik olacağından emin değilim."

"En önemli husus güvenlik, zaten bundan ödün vermek istemeyiz.

"Bunun dışında 2026 sezonunda geçeceğimiz güç ünitesi de şu ankine göre çok daha ağır olacak gibi."

"Stefano Domenicali'nin de belirttiği gibi, araçları önemli ölçüde hafifletmenin çok ama çok zor olacağını düşünüyorum." dedi.

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