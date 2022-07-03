Horner: "FIA, dalgalanmayı çözeyim derken 2023 kurallarını batırmamalı"

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Takımların performans amaçlı göz yumabilecekleri dalgalanma düzeyinin kısıtlanmasıyla ilgili son teknik direktifin bir parçası olarak, FIA tek koltuklu seriler sorumlusu Nikolas Tombazis, 2023 sezonu için kuralların gözden geçirilmesini önerdi ve takımların CFD verileriyle FIA'yı desteklemesini istedi.

Tombazis, “2023 sezonu için ana hedefimiz, araçların aerodinamik salınımlar sergileme eğilimini doğal olarak azaltacak değişiklikler yapmak."

"Zamanla takımlardan araçlarında bir dizi değişiklik yaparak ve bu değişikliklerin getirdiği CFD verilerinin sonuçlarını değerlendirerek FIA'ya yardımcı olmaları istenecek." dedi.

Bu olasılık, geçen hafta F1 teknik direktörlerinin katıldığı bir danışma komitesi toplantısında da tartışıldı. Ancak Red Bull'un başını çektiği birçok takım, teknik düzenlemelerdeki değişiklikleri desteklemek konusunda isteksiz olduklarını açıkça belirtti.

Autosport'a olası değişiklikler hakkında konuşan Christian Horner, "Gelecek yıl için değişiklik yapma zamanının geride kaldığını düşünüyorum, artık çok geç."

“Araçlar, üstünde kontrol sahibi olduğumuz bir alan. Her şeyden önce araçlarla ilgili maliyetlerden konuşmalıyız -nitekim konsept değiştirmenin istenmeyen sonuçları [olabilir], gelecek yıl yapabileceklerinizi, tasarımınızı ve gelişiminizi etkiler. Tutarlı maliyetlere ulaşmanın en büyük yolu istikrar."

"Araçlar git gide birbirine daha çok benzemeye başlayacak, bunu şimdiden görebilirsiniz, bazı araçlar kesinlikle daha tanıdık geliyor. Bunun önümüzdeki altı ila dokuz ay boyunca devam edeceğini düşünüyorum."

"Dolayısıyla en önemli şey konuyu bu konuyu batırmamak, sadece rahat bırakmak. Takımlar en doğru çözümleri bulacaklardır." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer da Horner'a katılırken, güvenlik endişelerinin bu tür düşünceleri geçersiz kılabileceğini de kabul ediyor.

Szafnauer, "Bana göre kurallara erkenden erişmek ve sezon ortasında değişiklik yapmamak her zaman daha iyidir."

“Bununla birlikte emsal olabilecek farklı durumlar da var. Eğer bir güvenlik sorunu ile karşı karşıyaysak, FIA buna bakmak ve değişiklik yapmakla yükümlüdür."

“Yine de her zaman kuralları önceden bilmekten, eşit imkanlara sahip olmaktan ve herkesin kendi çözümünü bulmasına izin vermekten yanayım. Ne kadar erken, o kadar iyi." dedi.

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur da istikrarın önemini vurguladı.

Vasseur, "Günün sonunda bizim için en önemli şey istikrar. Geçen yıl yönetmeliklere karşı gelmemeye çalıştık çünkü istikrara önem verdik."

"Eğer bütçeyi azaltmak ve bu şekilde yola devam etmek istiyorsanız, gelişimi de ikiye katlamanız gerekiyor. Dolayısıyla şu anki aracı geliştirirken bir yandan gelecek sene için de çalışmalara başlayabilmek oldukça önemli. Eğer bir anda difüzör boylarında veya taban desteklerinde değişikliklere gidilirse, tüm çalışmalarımız çöpe gider." dedi.

Haas patronu Gunther Steiner, bazı takımların 2023 için olası değişiklikleri zaten araştırdığı ve bu nedenle FIA ​​tarafından onaylanması durumunda bir avantaja sahip olabileceği konusunda ilginç bir gözlem yaptı.

Steiner, "Teknik danışma grubunda kuralların değiştirilmesi tartışıldı -takımların çoğunluğunun buna karşı çıkacağını düşünmekteyim."

“Herkes kuralları dramatik bir şekilde değiştirmeden bir çözüm bulmak için gayretle çalışıyor. Temmuz ayı, kuralları değiştirmek için biraz geç."

"Yani bunun doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan, bazı kişilerin önerilen yeni kurallarla zaten bazı çalışmalar yaptığını ve öne geçebileceklerini de söylemek mümkün. Dolayısıyla burada FIA'nın yanlış bir şey yapmadığına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Son olarak değişikliklere açık olduklarını söyleyen Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, diğerlerini buna zorlamanın kolay olmayacağını da kabul etti.

Elliott, "Pilotlar dalgalanmanın rahatsız edici olduğunu söylüyorlar, sert şekilde zıplayan araçları kullanmanın onlar için güvenli olmadığını söylüyorlar. Sporun bu sorunla başa çıkması, yeni çözümlere uyum sağlaması ve değişmesi gerekiyor."

"Bence zorluk, bu araçların geçişleri arttırmak ve takibi kolaylaştırmak için oluşturulan yer etkisi kurallarına göre tasarlanmış olması. Asıl soru şu: bu konsepti korurken dalgalanmayı da engelleyebilir miyiz?"

"Şeytan ayrıntıda gizlidir. Günün sonunda her şey takımların aerodinamik uzmanlarına kalacak, FIA ile birlikte çalışıp kuralları nasıl daha iyi bir yönde değiştirebileceklerini tartışacaklar."

"Elbette takımların bunu kabul etmesini sağlamak da zor olacak." dedi.