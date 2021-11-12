Takımlar, 2022'de yarışa başlayacakları lastiği seçmekte özgür olacak

Formula 1, geçtiğimiz yıllarda lastik kuralında değişikliğe gitmiş ve bu kapsamda, sıralama turlarında ilk 10'a giren isimlerin, yarışa Q2'de kullandıkları lastiklerle başlamasına karar vermişti.

Kurala göre ilk ona giren isimler, yarışa sıralama turlarının ikinci bölümünde, en hızlı zaman turunu attıkları lastiklerle başlıyordu.

Bu, temelde yarışları daha heyecanlı hale getirmeyi amaçlıyordu. Teoride oldukça mantıklı görünüyordu. Bu kural sayesinde ilk ona girenler dezavantajlı olacak. Fakat gerçek böyle değildi.

Hız avantajına sahip olan en iyi takımlar, sıralama turlarının ikinci bölümünde, en iyi derecelerini daha sert lastiklerle atıp, yarış için avantaj elde ettiler. Bu da farkın daha da açılmasına neden oldu.

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, 2022 için Q2 kuralını gözden geçireceklerini söylemişti.

Auto Motor und Sport'a göre bu kural, 2022 sportif yönetmelerinden kaldırıldı.

Buna göre önümüzdeki sezondan itibaren tüm sürücüler, yarışa başlayacakları lastikleri seçmekte özgür olacak.

AMuS'un iletişime geçtiğim bir takım patronu, kural değişikliğinin zaten 2019'da takımların salt çoğunluğu tarafından onaylandığını doğruladı. O dönem kuralın kaldırılmasına karşı çıkan ekipler vardı ancak sonunda karar değişmedi.