Takımlar, 2021 araçlarıyla test yapabilme konusunda serbest olacaklar

Barselona'da gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testlerine neredeyse 1 ay kaldı. 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu testin, medyaya ve seyircilere kapalı olması bekleniyor. Bu seansların F1TV'den de yayınlanmayacağı düşünülmekte.

10-12 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan ikinci test ise medyaya açık olacak ve seyirciler de tribünlerdeki yerlerini alabilecekler.

Sezon öncesi testleri yaklaşırken, takımlar da hazırlıklarını sürdürüyorlar ve her ne kadar kış testlerine 1 ay olsa da önümüzdeki günlerde birkaç takımın araçlarını pistte görebiliriz.

Bildiğiniz üzere, pist üstü testleri konusundaki kurallar, oldukça katılar ve dolayısıyla takımlar elbette 2022 araçlarını 23 Şubat'tan önce test edemeyecekler.

Ancak pist üstü testleri konusundaki regülasyonlara göre, takımlar, yeni 18 inçlik Pirelli lastiklerini kullanmadıkları sürece 2021 araçlarıyla test gerçekleştirebilecekler.

Pist üstü testleri; mekanikerler, mühendisler ve elbette pilotlar için sezona hazırlık kapsamında faydalı olabiliyorlar. Simülasyonlar her zamankinden daha da gerçekçi olsalar da elbette bir F1 aracının direksiyonun başına gerçekten geçmenin verdiği deneyimi yaşatamıyorlar.

Bu da 2021 araçlarını bu sezon beklediğimizden daha çok görebileceğimiz anlamına geliyor. Ferrari, geçtiğimiz sezon Fiorano ve Imola pistlerinde 2018 aracı SF71H ile testler gerçekleştirmişti.

Bu testlerde hem Ferrari akademisinde yer alan genç pilotlar F1 araçlarını test etmiş hem de Carlos Sainz'in takıma alışma süreci hızlanmıştı.

Carlos Sainz Jr., 2021 sezonu öncesinde Ferrari SF71H ile test yapmıştı Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Araçların dış görünüşü 2022 sezonunda büyük ölçüde değişecek olsa da aracın içerisinde yer alan güç üniteleri ve vites kutuları gibi önemli elementler büyük ölçüde aynı kalacaklar.

2021 sezonunda kullanılan parçaları pist üstünde limitlerine kadar test ederek, nerelerde gelişim sağlanabileceğini daha iyi analiz edebilmek her takım için büyük bir şans. Bazı takımlar 2021 parçalarını sınırlarına kadar zorlayarak dayanıklılık konusunda da bir fikir sahibi olabilir.

Kendi pistine sahip olan Ferrari, sezona hazırlık kapsamında 2021 aracıyla sıklıkla testler düzenleyebilir.

Fabrikasına yakın bir pist bulunan diğer bir takım ise AlphaTauri. Faenza merkezli takım, 25-27 Ocak tarihleri arasında 2021 aracı AT02 ile test gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Ayrıca takımlar, sezon öncesi testleri başlamadan önce çekim günlerini kullanarak yeni araçlarıyla 100 kilometrelik sürüşler gerçekleştirebilecekler. Bu testlerde yeni parça test edilmesine izin verilmiyor. Ayrıca Pirelli'nin gösteri lastikleri kullanılıyor.

Yine de yeni araçlar piste ilk kez çıktığından, ve herkese araçlar hakkında bir ilk izlenim sunduğundan, çekim günleri her zaman heyecanlı oluyorlar.

Ferrari'nin 22 Şubat için Barselona pistini rezerve ettiği ortaya çıkmıştı. İtalyan ekip, muhtemelen çekim gününü 22 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Christian Horner da buna benzer bir program gerçekleştireceklerini bugün doğruladı. Red Bull ve Mercedes'in Silverstone'da çekim günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

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