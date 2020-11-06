Takımlar, 2 günlük Formula 1 hafta sonu konusunda görüş ayrılığında

F1 Imola’daki yarış hafta sonunu, Portekiz GP’si sonrasında oluşabilecek lojistik sıkıntıları rahatlatmak adına 2 günlük bir programa sıkıştırmıştı.

Bu aynı zamanda gelecek sezonlar için düşünülen formatın deneme süreci de oldu, böylece takımlara verilen antrenman seansı sayısı azaltılarak pistte geçirilen süre kısıtlanmış oldu.

Sürücülere Cumartesi öğleden sonraki sıralama seansı öncesinde sadece 90 dakikalık bir antrenman seansı verildi, bu da normalde 4 saat süren antrenman süresinin bir hayli azaltılması demek.

Azaltılan antrenman süresi padokta fikir ayrılıklarına yol açarken Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer bunun “Formula 1 olmadığını” söyledi.

Szafnauer düşüncelerini aktardı: “Bence buna seyirciler gözüyle bakılmalı - acaba seyirciler bu formattan hoşlanıyorlar mı?”

“Ben seveceğimi sanmıştım ama bana biraz yabancı geldi. 23 yıl boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olduktan sonra biraz garip ve yapay hissettirdi.”

“Hafta sonuna girerken bu fikre tamamen açıktım, beğeneceğimi zannetmiştim. Fakat şu an bunun doğru olmadığını ve Formula 1 olmadığını hissediyorum.”

Szafnauer, Cuma günkü verileri inceleyemeseler de büyük kaynaklara sahip takımların yine de pistte geçirilen kısıtlı süreye rağmen avantajlı olacaklarını söyledi.

Szafnaeur: “Fabrikanızda daha iyi simülasyon aletleri ve teknikleriniz varsa buraya hazırlıklı gelmiş oluyorsunuz ve bu da yoğunlaştırılmış antrenman ve sıralama seanslarında faydanıza oluyor.”

“Eğer gelecekte de böyle olacaksa bazı diğer takımlar gibi optimizasyon yapabilmek adına fabrikayı yeniden düzene oturtmaya başlarız.”

Williams’ın araç performansından sorumlu müdürü Dave Robson da tüm takımlar aynı süreye sahip olacağı için kısıtlı pist süresinin takımlar için çok zor olmayacağını ama mühendislerin pistte olabildiğince çok zaman geçirilmesini sağlamayı isteyeceklerini belirtti.

Robson: “Tüm takımları neredeyse eşit bir şekilde etkiliyor, o yüzden eğer spor bu yönde ilerlemek isterse, bizler için büyük bir problem olmaz.”

“Mühendislerin nasıl olduğunu bilirsiniz, bizler değişikliği sevmeyiz. Ama kısa sürede adapte olacağımızı ve yine en iyisini çıkartmanın bir yolunu bulacağımızı düşünüyorum, yani o yönde ilerlenilirse sürdürülebilir bir model olur.”

McLaren takım patronu Andreas Seidl 2 günlük formatın getireceği zorluklarla yüzleşmeye hazır olduklarını söylerken pist üstündeki süreyi azaltmanın Formula 1’in gelirlerine vereceği zararı sorguladı.

Seidl: “Biz 2 günlük, kompakt formatı beğeniyoruz.”

“Sadece Cumartesi günkü 90 dakikayla en iyi performansınızı çıkarma mücadelesinden hoşnutuz.”

“Fakat günün sonunda bu, Formula 1’in öncülüğünde bir karar. Bir çok organizatör, TV istasyonu vb. Kuruluşlarla yapılan anlaşmalara dayanıyor.”

“Eğer maliyetlerimizi kısmamızı sağlayacak ve özellikle mekaniker ve mühendislerimiz olmak üzere tüm takımın evden uzakta geçirdiği zamanı azaltacaksa bu fikre olumlu bakıyoruz.”

Toto Wolff de Seidl’ın düşüncelerini tekrarladı ve Mercedes takımının kısıtlı pist süresine uyum sağlama zorluğunu sevdiğini ama finansal olarak uygulanabilir bir model olamayabileceğini söyledi.

Wolff: “Ben çok beğendim. Çok kompakt. Çok fazla uyum sağlama yetisi gerekiyor. Aracın baştan doğru pozisyonda olması lazım, veri toplamak ve geceleyin simülatör testleri uygulamak için yeterli zaman yok.”

“Her piste uyduğunu düşünmüyorum. Yine 3 günlük bir etkinliğin mantıklı olacağı büyük yarışlar düzenleneceğini düşünüyorum, umarım tekrardan bir çok seyirciyle. Özellikle Melbourne’u düşündüğünüzde bir çok seyirci var, pistten çok fazla içerik ve anlatım çıkarılabilir. ”

“Herkese uyduğunu düşünmüyorum ama Imola’da çok iyi çalışıyor.”