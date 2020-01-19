Takımlar, 18 inç lastikleri özel olarak düzenlenmiş araçlarla test edecekler

Pirelli’nin 2021 için oluşturduğu test programı geçtiğimiz yıl başladı ve 2020'de yeni kauçuk üzerine odaklanacak olan üç günlük sezon sonrası Abu Dhabi testine ek olarak takımlar 25 günlük özel testleri tamamlayacak.

Özel olarak düzenlenen araçlar, F1'in yönetmeliklerinde izin verilen 2020 tasarımlarına dayanacak şekilde ayarlandı ve takımlar eğer Pirelli’yle sezonun ilk yarışı öncesi testlerini yapmıyorlarsa, araçlar 2020 tasarımlarına göre ayarlanmalı. Aksi takdirde ise araçlar 2018 veya 2019 araçları olabilirler.

Motorsport.com’a konuşan Isola şunları söyledi:

“Bu yıl için yoğun bir planımız var”

“10 takımın da bu yıl test etmek için özel araç yapacaklarını doğrulaması çok olumlu bir gelişme.”

“Ayrıca bu, Abu Dhabi'de sezon sonunda üç günlük test yapacağımız ve tüm takımların araçlarına 18 inç lastik tedarik edeceğimiz anlamına geliyor. Bu, 2021'de getirmeyi planladığımız ürünün tanıtımı konusunda iyi bir fırsat. Çünkü Abu Dhabi Aralık başı, Kasım sonuna denk geliyor. Yani gerekli herhangi bir ayarlama varsa, düzeltmemiz için biraz zamanımız var. Bu süre çok uzun değil, çünkü Avustralya yarışı Mart ayının ortasında ve Barcelona'daki test ise Şubat'ta.”

“Ancak değiştirmemiz gereken küçük ayarlara ihtiyacımız olursa, müdahale için zamanımız var. Özel araçlarını kullanan 10 takımın hepsine sahip olmamız çok olumlu, bu yüzden hepsi aynı seviyede olacak, kimse ekstra bir avantaj elde edemeyecek.”

2020 sezonunda sezon içi test yapılmayacak, Abu Dhabi testinin ise normalden bir gün daha uzun olacak olmasıyla beraber 2021’de yapılacak ilk yarışlar için bir ön izlenim sunacak.

Yeni lastiklerin deneyimli sürücüler tarafından denenmesi amacıyla FIA, testlerde çaylak sürücülerin kullanılması zorunluluğunu iki günden bir güne indirdi.

Yönetmeliklerde, “Bu testin bir veya iki gününü, 2020 F1 dünya şampiyonası sırasında en az bir yarışa katılan sürücüler tamamlamalı ve bu test, takımların kurallarla beraber getirilen yeni lastiklerin test edilmesi ve anlaşılması konusunda şans verir.”

“Bir takımın yeni lastiklerle uyumlu bir araç sağlayamaması durumunda, testlere katılmasına izin verilmeyecektir.

“Bu testin bir veya iki günü, yalnızca genç sürücülere mevcut F1 araçlarını test etme fırsatı sağlamak amacıyla yapılmalıdır.” ifadeleri kullanılıyor.

2020’de çaylak testlerinin Abu Dhabi'de gerçekleşmesi gerekecek, ancak tüm takımlar önümüzdeki sezon boyunca çaylak sürücülerine iki antrenman seansında sürüş hakkı vermek zorunda.

Takımlar standart 2020 araçlarını 2020 lastikleriyle kullanarak Abu Dhabi testlerinde çaylaklara sürüş hakkı verebilirler.

Çeviri: Efe Kahya

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