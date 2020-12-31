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Formula 1 / Son dakika

Red Bull eleştirileri sonrasında Verstappen: "İşte o zaman kızgın olurum!"

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Red Bull eleştirileri sonrasında Verstappen: "İşte o zaman kızgın olurum!"
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Red Bull’un bu sene de Mercedes’le sıkı mücadele içine girememesi F1 seyircileri için üzücü bir durumdu fakat takımın genç Pilotu Max Verstappen, bu sebepten ötürü takımını kaybetmesine gerek olmadığını söyledi.

Red Bull’un 2020’de büyük hedefleri vardı fakat Avusturya’da sezonun ilk yarışından sonra takım da yıldız pilotları Max Verstappen de bu sezon zirveye oynayamayacaklarını anladılar. Red Bull’un RB16’sı kesinlikle olabileceği en iyi formda değildi ve aracın ön kanadı sebebiyle araçta doğru dengeyi yakalamak bir hayli zordu.

Sezonun kaybedileceği anlaşıldıktan sonra Adrian Newey ve ekibi tekrardan çizim tahtasının başına geçmek zorunda kaldı fakat Max Verstappen yine de takımı hakkında neredeyse hiç eleştiride bulunmadı. De Telgraaf’la röportajında genç pilot, elbette elinin altında şampiyonluk için mücadele verebileceği bir araç istediğini fakat yine de mantıklı ve sakin kaldığını belirtti.

Geride bıraktığı sezonunu değerlendiren Hollandalı pilot, “Bir şeyleri zorlayarak hayata geçiremezsiniz. Tüm sene boyunca etrafta gergin bir şekilde dolaşamazsınız.” dedi.

Verstappen aynı zamanda diğerlerinin takımı hakkında yaptığı eleştirileri dikkate almadığını ve yine de iyi bir 2 numara olduklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Verstappen kızgın bir şekilde, “Bazıları spordan anladıklarını zannedip Formula 1’e dair tüm bilgiye sahiplermiş gibi davranıyorlar fakat öyle olsalardı aracı onlar tasarlarlardı. Halen Formula 1’deki en iyi 2. takımız.” dedi.

Verstappen, Mercedes’in basit bir şekilde ‘zor’ bir rakip olduğunun da üstünde durdu. 10 kez GP galibi, “Elbette bazı şeyleri daha iyi ya da farklı bir şekilde görmeyi tercih ediyoruz ve dünya şampiyonluğu için de mücadele vermek istiyoruz,"

"Fakat bu sebepten ötürü takımı sinirlendirmeye gerek yok. İşte o zaman kızgın olurum! Şu anda Mercedes’i yenmek çok zor fakat yine de bundan vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

2020’de Hollandalı pilot 2 galibiyet aldı fakat 5 kez de yarış dışı kaldı. Dolayısıyla bunlardan kaynaklanan sevinç de hüzün de çok uzun sürmedi.

Verstappen, “Büyük Britanya’daki gibi bir galibiyet çok güzel fakat Mercedes’in o zaman lastiklerle başı dertteydi ve biz doğru stratejiye sahiptik. Az çok bir defaya mahsus bir şey olduğunun farkındaydım.” dedi.

Karşılıklı gerginlikler olmadan sıkı çalışmaya devam etmek isteyen Red Bull pilotu, “Benim açımdan o yarış dışı kalmalardan sonra uzun bir süre hayal kırıklığı içinde olmanın veya herkesi kızdırmanın manası yoktu. Herkesin aynı çizgide olduğundan ve güzel bir işbirliği içerisinde çalıştıklarından emin olmalısınız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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