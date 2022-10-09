Takım patronlarının kafası yarım puan verilmemesi nedeniyle karışık

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Suzuka'da Verstappen dominant bir galibiyete ulaştı, ancak başlangıçta şampiyonluk ABD'de kalmış gibiydi; nitekim hem kendisi Leclerc'in ikinciliğine karşı en hızlı turu atamamıştı, hem de yarışın %75'lik mesafesi tamamlanmadığı için tam puan verilmemesi bekleniyordu.

Ancak yarışın ardından Leclerc son virajı keserek avantaj sağladığı için ceza alarak üçüncülüğe geriledi ve bir anda Verstappen'in şampiyon olduğu ilan edildi. Doğal olarak ilk aşamada ne takım, ne de taraftarlar olayı anlayamadı.

Fakat kısa süre içinde yeni bir maddeden ötürü tam puan verildiği ortaya çıktı; bu maddeye göre yarış durdurulup yeniden başlatılmadığı takdirde yarım puan veriliyor, damalı bayrağa ulaşıldığı takdirde ise tam puan veriliyor.

Verstappen böylece Leclerc ile puan farkını 10 puan daha arttırdı ve Honda'nın kendi evinde kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı -şampiyonluk için ise 8 puan arttırması yetiyordu.

Ancak FIA'nın aldığı kararla ilgili takım patronlarının kafa karışıklığı halen devam etmekte.

Yaşananlarla ilgili konuşan Horner, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Spa'da yaşanan sorunlardan sonra bu maddenin kurallara dahil edilmemiş olması büyük bir hata."

"Yarışın yalnızca %75'inde tam puan alınacağı yönünde güçlü bir izlenimimiz vardı, dolayısıyla şampiyonluk için bir puana daha ihtiyacımız olacaktı."

"Takımların yakında bu konuda düzenleme yapılması için FIA ile konuşacağından şüphem yok."

"Ne olursa olsun günün sonunda Checo'nun Charles'a yaptığı hamle Max'e şampiyonluğu getirdi. Bu hem onun, hem de takım için büyük bir sürpriz oldu -ama ne harika bir sürpriz!" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Beş saniye ceza ile birlikte Leclerc'in şampiyonluk umutlarının sona erdiğini izlemek zorunda kalan Ferrari takım patronu Mattia Binotto da takımın ne yapacağını bilmediğini itiraf etti.

Binotto "Kafamız karışmıştı, dolayısıyla tam puan verilmeyeceğini düşündük. Başlangıçta hesaplamalarımız onun dünya şampiyonu olamayacağı yönündeydi."

"Sonunda bir açıklama yapıldı ve iyi bir açıklamaydı, dolayısıyla olup bitenin basitçe kabul edildiğini düşünüyorum. Verstappen dünya şampiyonu, bu yeterince açık."

"Sportif direktörümle konuşmam ve durumu iki kez kontrol etmem gerekiyor: yaklaşım nasıldı, amaçlanan şey tam olarak neydi ve uygulama amaca kıyasla nasıl gerçekleşti."

"Ayrıntılara iyi bakmamız ve gelecekte ne yapmanız gerektiğini netleştirmemiz gerek. Yine de pek endişeli değilim, büyük hayal kırıklığına uğramadım.

"FIA'nın durumu yorumlama şeklini kabul ediyorum, sadece bunu gözden geçirmeli ve tartışmalıyız -ancak bugün bu konuda herhangi bir sonuca varmayacağım."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl, geçen kış kurallarda yapılan değişikliklerin asla tam mesafeye ulaşamayacak yarışlar için dahi tam puan vermeyi amaçlamadığı görüşünü destekledi.

Seidl, "Bugünkü puanlama hiçbirimizin düşündüğü gibi gerçekleşmedi. FIA'nın ve takımların niyeti bu değildi."

"Ama günün sonunda hepimiz bu boşluğu gözden kaçırmışız gibi görünüyor, bu nedenle hepimiz yaşananlardan sorumluyuz. Bu da bir dahaki sefere birlikte daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.