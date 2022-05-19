Takım patronlarına göre yeni takımlar mali dengeyi bozabilir

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Andretti ailesinin 2024'ten itibaren Formula 1 gridine girmek için çalışmaları sürdürmesi ve Porsche ile Audi'nin 2026'dan itibaren motor üreticisi olarak gride katılacaklarının teyit edilmesi, şu anda gridde olan 10 takımı özellikle finansal olarak endişelendirmiş vaziyette.

Formula 1'e katılan herhangi bir yeni takımın, diğer takımlar arasında tazminat olarak paylaşılacak olan 200 milyon dolarlık bir ücret ödemesi gerekiyor, nitekim yeni bir takımın varlığı finansal pastanın dilim sayısını da arttırıyor -bu, mevcut takımlar için olumsuz bir nokta.

Mercedes takım patronu Toto Wolff gibi bazı isimler, yeni bir takımın gride katılması fikrine soğuk yaklaşmakta ve hiçbir potansiyel katılımcının diğer takımların gelirlerinin bir kısmından vazgeçmesini haklı çıkaracak kadar değerli olmadığını söylemekteler.

Aynı şekilde Red Bull takım patronu Christian Horner da bedel ödemesi gereken tarafın takımlar olmadığını ve Liberty Media'nın sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor.

Miami'de konuşan Horner, "Concorde Anlaşması'nın mevcut imza sahiplerinin, mevcut 10 takımın belli bir değere sahip olması tamamen mantıklı. Takım sayısını arttırmak bu değeri azaltacak."

"Teorik olarak, yeni takımların gelmesi isteniyorsa, bu mesele ile Liberty Media ilgilenmeli. Takım sayısını arttırmak, bu durumun takımları mali olarak nasıl etkileyeceği, ödül fonunun nasıl dağıtılacağı sorusunu da ortaya çıkaracak. Nihayetinde, para önemli bir faktör olacak."

"Organizatörler daha fazla takım istiyorlarsa, ödül fonundaki paylarını azaltmak zorunda kalacaklar, çünkü diğer takımların yeni takımlar için ek ödeme yapmasını beklemek haksızlık olur. Her zamanki klasik anlaşmazlığımız yeniden ortaya çıkacak."

"Hem Volkswagen grubunun, hem de Andretti gibi isim sahibi bir ekibin spora ilgi göstermeleri harika."

"Mario Andretti yarışmaya geri dönse bu daha iyi olur, ama bence bu meseleyle Liberty ilgilenmeli, takımlar gelecekte onların iş modeline göre çalışacaklar." dedi.

Michael Andretti during driver announcement Fotoğraf: Joe Skibinski

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, yeni takımların girmesinden ziyade, yeni ortaklıkların kurulması için yeterli alana sahip olduklarını düşünüyor.

Vasseur, "Spora ciddi derecede katma değere sahip bir takım girecekse, bu mantıklı olabilir."

"Ancak Christian'ın da söylediği gibi, griddeki iki veya üç takımı riske atacak ve sürekli yerinde sayacak bir takımı hoş karşılamıyoruz."

"Bence Concorde Anlaşması ile bu noktalara açıklık getiriyoruz, günün sonunda ne yapılacağına ise FOM karar verecek."

"Yeni takımların spora girebileceği kadar alana sahip değiliz, ancak gridde bulunan takımlarla yeni ortaklıklar kurmak için yeterli alana sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

Haas takım patronu Gunther Steiner, 10 takımla birlikte Formula 1'in mali açıdan oldukça istikrarlı ve güçlü olduğunu, fakat geçmişte her zaman böyle olmadığını söylüyor.

Steiner, “Bence Christian ve Fred durumu oldukça iyi açıkladı."

"Bir işletme olarak spora adapte olma sürecine baktığımızda, her şeyden önce, şu anda istikrarlı şekilde varlığını koruyan 10 takıma sahibiz. Bu geçmişte pek fazla gerçekleşmeyen, hatta gerçekleşmesi imkansıza yakın bir durumdu."

“Belli bir istikrar yakalamışken, her şey çok iyi giderken neden yeni bir takım için değerimizi azaltıyoruz? Biliyorsunuz ki uzun zamandır buradayız."

"Eğer FOM ödül havuzundaki miktarı arttıracaksa bu başka bir tartışma konusu, ancak sadece daha fazla takıma sahip olmak her şeyin daha iyi olacağı anlamına gelmez. Bu yüzden Fred ve Christian'ın söylediklerine tamamen katılıyorum." dedi.